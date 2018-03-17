Видео: Хиллари Клинтон поскользнулась на лестнице и была доставлена с травмой в больницу
17 марта 2018 г., 11:00
Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне по Индии попала в больницу с травмой запястья, сообщает Rus.tvnet.lv.
Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта. По информации врачей, Клинтон повредила руку, поскользнувшись на лестнице.
Сотрудник клиники Goyal Hospital сообщил, что Клинтон провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта.
По данным издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.