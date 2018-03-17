Полная каша: о своеобразии, особых потребностях, а также физических и умственных недостатках

«Мир полон дураков, но как от них избавиться? – Останься наедине с самим собой и спрячь подальше зеркало…», - цитирует Вольтера психолог-консультант и преподаватель Тойво Нийберг и задается на страницах «Учительской газеты» вопросом, кому выгодна неразбериха при трактовании понятия «особая потребность»?
Нужен ли этот хаос ради экономии денег в системе образования или выкачивания оных из европроектов? Для издевательства и унижения реально больных людей? Для ущемления прав более или менее нормальных детей? Ради обнуления дара талантливых ребят? Для усиления градуса насилия и стресса в школе? Ради увеличения нагрузки и без того перегруженных учителей и повышения степени их ответственности?
Особой является потребность, дефинируемая как отклонение в поведении, физическом или умственном развитии человека. В случае его выявления для развития и реализации своих способностей человеку требуются особые условия, спецприспособления, а также особое обращение. Причины появления особых потребностей могут быть как биологические, так и социальные (умственные), иногда они даже смешиваются между собой. Понятие «ребенок с особыми потребностями» столь же широкое, как и «обычный ребенок».
Особая потребность – это не только хромая нога или заикание, диагностируемая умственная отсталость, задержка социального развития, лево- или праворукость, обусловленное темпераментом своеобразие, половые особенности и т.д. Зачастую проблемы скрыты внутри самого ребенка, внешне во всех смыслах нормального. Проблемы же, конкретные трудности, недостатки, недееспособность – это все то, что требует специального подхода к его потребностям.
Как видно, мы имеем дело с четким и понятным определением, которое каждая партия, состав кабинета министров, округ, министерство, а также каждый министр трактует по-разному, по своему усмотрению.
До десяти учеников
Появление особых образовательных потребностей обусловлено недоразвитостью или повреждением мозга, физическим, умственным или психическим недостатком, а также не подходящей для развития средой. Кроме помощи со стороны спецпедагогов, человек с особыми потребностями нуждается также в оказании ему медицинской, психологической, социальной и юридической помощи, а также в создании ему особых условиях труда. И поэтому рядовой учитель не может и не смеет быть в школе психологом, соцпедагогом, полицейским или медработником – у него просто нет для этого ни соответствующих знаний, ни полномочий.
Особые потребности есть и у каждого учителя, самую важную из которых признавали еще в античной школе. Еще даже не подозревая о том, что обычный человек может зараз следить (слушать, замечать и активно общаться) за семью плюс-минус двумя людьми, что и было доказано современной наукой, в античные времена в одной группе училось семь-девять учеников. Учитель сидел в центре, а ученики на скамейках вокруг него на расстоянии трех-четырех метров – таким образом преподавателю удавалось уследить за каждым, услышать и заметить всех, а также успешно управлять учебным процессом. И вряд ли кто-то мог заявиться на урок в надежде на то, что его сегодня не спросят, его не заметят или им не займутся…
Посему размер группы в детском саду или в классе начальной школы не должен превышать уровня загруженности при обычном общении, коим является не более десяти человек. При большем размере группы рядом с учениками должен находиться помощник учителя. Работая преподавателем в Маарьякюла, где у нас в группе как раз и учится максимально восемь ребят с умственными отклонениями, мне ассистирует помощник, являющийся чрезвычайно большим подспорьем – чего не замечаю я, замечает она, и наоборот.
Хватит просиживать штаны на уроках!
Давая в Маарьякюла восемь уроков подряд, я устаю меньше, чем после двух уроков в обычном классе. В гимназии разом до ста учеников могло бы присутствовать в аудитории, в которой преподавали бы специалисты своего дела. Учебный процесс мог бы по большей части происходить посредством Skype, компьютера и смартфона, не выходя из дома. Хватит просиживать задницы на уроках!
В гимназической ступени начислять зарплату учителям можно было бы по количеству предметных пунктов, а не исходя из проведенного на уроках времени, оставляя за самими педагогами право решать, сколько непосредственных аудиторных занятий им требуется, в каком объеме давать дополнительные задания одним или другим ученикам, а также беседовать на их основании с учащимися, контролируя усвоение материала.
Большую часть своего времени учитель будущего будет проводить дома, в музеях и библиотеках, в зоопарке и в лесу, будучи доступным школьникам в заранее обговоренное время. Гимназист должен уже понимать, что он учится ради себя, а не ради учителя. В противном случае он не дозрел до поступления в гимназию.
В обычных школьных условиях ребенок с особыми потребностями не в состоянии освоить то, что в состоянии освоить большинство. Получив несколько высших образований в области психологии, пройдя спецкурс по клинической и школьной психологии, я запомнил четкую классификацию особых потребностей – логичную и понятную для всех.
Одаренность – это тоже особая потребность
Больше всего меня как раз и беспокоит то, что чинуши, занимающиеся именно проблемой одаренности как особой потребности, слили ее вместе с бюрократическими помоями в канализацию. Одаренный ребенок тоже не впишется в обычный класс, потому как он там попросту заскучает. Сначала у него появятся проблемы с поведением, потом проблемы эмоционального характера, его будут обзывать зубрилой, подлизой, маменькиным сынком, профессором, пришельцем и т.д. Потом у него появятся проблемы с общением, которые увенчаются проблемами с учебой.
Печально, что денег во всех смыслах хватает прежде всего для бесталанных детей, одаренные же предоставлены родителям. Считать, что одному малому народу следовало бы инвестировать особенно в талантливых учеников, замечать их, признавать, вдохновлять и поддерживать… Или я чего-то не так понял?
Когда-то наряду с обычными классами были в моде т.н. классы для Тоотсов (озорной врун и пройдоха Йоозеп Тоотс, один из главных персонажей знаменитой повести Оскара Лутса «Весна» – Ред.), но, к сожалению, не было ни одного класса для таких, как Арно и Теэле (интеллигентные персонажи Арно Тали и Теэле из Райа – Ред.). Да, денег не хватает, но, может, не хватает как раз желания заниматься одаренными учениками и особо одаренными учителями? Профукаем таланты, исчезнет и народ, так как тупой пашет ради одних только бабок, причем неважно, в какой стране, при какой власти и при каком правительстве.
Диагностируемая особая потребность
Помимо образовательных особых потребностей, существуют также диагностируемые особые потребности, дефинируемые как физические, умственные или поведенческие отклонения. При наличии оных ученику для развития и реализации его способностей требуются особые условия, особое обращение и специальные средства. Учителя утверждают, что один гиперактивный ученик в классе сравним с тремя обычными учениками. Ни один директор, классный руководитель, учитель или даже школьный психолог с соцпедагогом не знают диагнозов детей – им нужно самим выявлять их и ставить.
Если бы учителя знали, что ученик болен эпилепсией, то они по чисто человеческим соображениям не позволили бы ему защищать курсовой проект перед комиссией и в большой аудитории. К счастью, тогда все обошлось, и школьник не упал, ударившись об острый угол стола. К счастью, я сам присутствовал на защите и смог оказать ему первую помощь, однако все могло пойти и по другому сценарию.
Кому нужны такие тайны? Уверен, что дирекция школы и непременно классный руководитель, а также психолог и соцпедагог должны знать диагноз ученика. Они определенно не должны распространяться об этом, не говоря уже об употреблении знания во зло. Это ведь можно было бы зафиксировать в законодательном порядке, гарантируя таким образом безопасность и защиту как ученику и его одноклассникам, так и учителям.
Пока все будет продолжать оставаться под покровом тайны, ответственность за это нельзя будет возлагать ни на одного педагога, поскольку у того нет права самостоятельно ставить диагнозы. Тем не менее, многие учителя обучены заниматься с гиперактивными и шизоидными учениками, с теми, кто имеет нарушения аутистического спектра, страдает от эпилепсии или биполярного расстройства и пр. Почему нет взаимного доверия? Почему классный руководитель должен в последнюю очередь узнавать о диагностируемых у его учеников отклонениях в развитии? Кого покров тайны призван защитить? Ребенку с диагностированными образовательными потребностями требуются специальные условия (сокращенный школьный день и продолжительность уроков, иная структура занятий), спецприспособления (инвалидная коляска, школьная парта, слуховой аппарат и т.д.), а также особое обращение.
Базовые потребности людей
У меня самого имеется несколько особых потребностей, худшая из которых – это пониженная способность вписываться в общество сангвиников из-за моего холерического характера. Я мужчина и потому не очень хорошо понимаю женщин (где в мужском мозгу впадина, там в женском бугорок, и наоборот, как утверждают известные психологи-сексологи). Я левша с рождения, однако в школе меня насильно превратили в правшу. По характеру я сова, мечтающая по утрам подрыхнуть подольше, с тем чтобы поработать допоздна, поскольку окончательно раскачиваюсь я лишь под вечер. Я в состоянии настолько уйти в себя, что перестаю замечать что-либо или кого-либо вокруг и т.д.
В последнее время понятие «особая потребность» толковалось менее или более профессиональными людьми приблизительно так: у нас ведь у всех особые потребности, небольшие такие своеобразные черты, которые делают нас либо особенными, либо людьми с дополнительными потребностями. Если особые потребности в этом контексте распространяются на т.н. обычных людей (ой как же тут тяжело подобрать правильное слово!), то это правило работает и в обратную сторону – у каждого ребенка с особыми потребностями имеются также самые что ни на есть обычные потребности: потребность в любви, нежности и заботе, понимании, дружбе, помощи, признании – т.е. во всем том, в чем нуждается и самый обычный ребенок.
В понимании, помощи и признании нуждаются в том числе и рядовые учителя, работающие в обычных классах, не говоря уже о педагогах, разгребающих проблемы детей с диагностированными особыми потребностями.