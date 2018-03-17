Полная каша: о своеобразии, особых потребностях, а также физических и умственных недостатках

Диагностируемая особая потребность

Помимо образовательных особых потребностей, существуют также диагностируемые особые потребности, дефинируемые как физические, умственные или поведенческие отклонения. При наличии оных ученику для развития и реализации его способностей требуются особые условия, особое обращение и специальные средства. Учителя утверждают, что один гиперактивный ученик в классе сравним с тремя обычными учениками. Ни один директор, классный руководитель, учитель или даже школьный психолог с соцпедагогом не знают диагнозов детей – им нужно самим выявлять их и ставить.

Если бы учителя знали, что ученик болен эпилепсией, то они по чисто человеческим соображениям не позволили бы ему защищать курсовой проект перед комиссией и в большой аудитории. К счастью, тогда все обошлось, и школьник не упал, ударившись об острый угол стола. К счастью, я сам присутствовал на защите и смог оказать ему первую помощь, однако все могло пойти и по другому сценарию.

Кому нужны такие тайны? Уверен, что дирекция школы и непременно классный руководитель, а также психолог и соцпедагог должны знать диагноз ученика. Они определенно не должны распространяться об этом, не говоря уже об употреблении знания во зло. Это ведь можно было бы зафиксировать в законодательном порядке, гарантируя таким образом безопасность и защиту как ученику и его одноклассникам, так и учителям.

Пока все будет продолжать оставаться под покровом тайны, ответственность за это нельзя будет возлагать ни на одного педагога, поскольку у того нет права самостоятельно ставить диагнозы. Тем не менее, многие учителя обучены заниматься с гиперактивными и шизоидными учениками, с теми, кто имеет нарушения аутистического спектра, страдает от эпилепсии или биполярного расстройства и пр. Почему нет взаимного доверия? Почему классный руководитель должен в последнюю очередь узнавать о диагностируемых у его учеников отклонениях в развитии? Кого покров тайны призван защитить? Ребенку с диагностированными образовательными потребностями требуются специальные условия (сокращенный школьный день и продолжительность уроков, иная структура занятий), спецприспособления (инвалидная коляска, школьная парта, слуховой аппарат и т.д.), а также особое обращение.

Базовые потребности людей

У меня самого имеется несколько особых потребностей, худшая из которых – это пониженная способность вписываться в общество сангвиников из-за моего холерического характера. Я мужчина и потому не очень хорошо понимаю женщин (где в мужском мозгу впадина, там в женском бугорок, и наоборот, как утверждают известные психологи-сексологи). Я левша с рождения, однако в школе меня насильно превратили в правшу. По характеру я сова, мечтающая по утрам подрыхнуть подольше, с тем чтобы поработать допоздна, поскольку окончательно раскачиваюсь я лишь под вечер. Я в состоянии настолько уйти в себя, что перестаю замечать что-либо или кого-либо вокруг и т.д.

В последнее время понятие «особая потребность» толковалось менее или более профессиональными людьми приблизительно так: у нас ведь у всех особые потребности, небольшие такие своеобразные черты, которые делают нас либо особенными, либо людьми с дополнительными потребностями. Если особые потребности в этом контексте распространяются на т.н. обычных людей (ой как же тут тяжело подобрать правильное слово!), то это правило работает и в обратную сторону – у каждого ребенка с особыми потребностями имеются также самые что ни на есть обычные потребности: потребность в любви, нежности и заботе, понимании, дружбе, помощи, признании – т.е. во всем том, в чем нуждается и самый обычный ребенок.