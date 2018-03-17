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Си Цзиньпин единогласно переизбран председателем КНР

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Президент Китая Си Цзиньпин

ФОТО: WANG ZHAO/AFP/Scanpix

Депутаты высшего законодательного органа КНР - Всекитайского собрания народных представителей - в субботу, 17 марта, единогласно переизбрали Си Цзиньпина на второй срок на пост председателя Китая.

Его кандидатуру поддержали все 2970 делегатов. В 2013 году, когда Си Цзиньпин впервые был избран на эту должность, три депутата воздержались,  один проголосовал против, пишет DW.com. Нынешнее единогласное голосование было показано в прямом эфире на государственном телевидении Китая, хотя обычно о результатах этой процедуры даже не сообщают в государственных СМИ, отмечает агентство dpa.

Неделей ранее, 11 марта, китайские депутаты одобрили снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР. Благодаря этому Си Цзиньпин может быть вновь переизбран в 2023 году. Пункт о максимально допустимом мандате в два срока по пять лет на этой должности существовал в конституции КНР с 1982 года.

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