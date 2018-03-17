Си Цзиньпин единогласно переизбран председателем КНР

Его кандидатуру поддержали все 2970 делегатов. В 2013 году, когда Си Цзиньпин впервые был избран на эту должность, три депутата воздержались, один проголосовал против, пишет DW.com. Нынешнее единогласное голосование было показано в прямом эфире на государственном телевидении Китая, хотя обычно о результатах этой процедуры даже не сообщают в государственных СМИ, отмечает агентство dpa.