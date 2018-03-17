Эстония и Франция подпишут договор о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

Цель соглашения — наладить обмен наилучшими практиками и решениями в области электронного управления государством и организации цифровых услуг.

Об этом BNS сообщила в субботу пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций, отметив, что со второй половины этого года предполагается организовать целый ряд взаимных экспертов двух стран, существенно расширить обмен знаниями о различных технических решениях в сфере государственных инфосистем, постоянно координировать свою политику в цифровой сфере на уровне ЕС.

Наряду с подписанием договора о сотрудничестве, министр Урве Пало в тот же день выступит на открытии организованного в посольстве Эстонии в Париже бизнес-семинара по теме деревообработки, на котором встретятся эстонские и французские предприниматели.

От Эстонии сектор деревообработки будут представлять производящие сборные дома из дерева компании Matek, EstNor, Production House, Ritsu AS, Q-Haus Baltic, Puitpesa, а также представитель профильного кластера Эстонии.

От Франции для участия в семинаре уже зарегистрировались строительные фирмы и инженерные бюро, застройщики, работающие в государственном и частном секторах, эксперты в области переработки древесины, архитекторы. В частности, в семинаре примут участие специалисты престижного архитектурного бюро Bellecour, к числу проектов которого относятся построенные в Бордо в Южной Франции самые высокие в стране сооружения из дерева.

В конце дня Урве Пало посетит крупнейший в мире инкубатор стартапов Station F-i.

Министр ознакомится с опытом Франции по оказанию поддержки стартапам и поделится с местными специалистами практическими навыками Эстонии в этой сфере. В свою очередь, Station F проявляет интерес к сотрудничеству с Эстонией в развитии женского предпринимательства.