Эстония и Франция подпишут договор о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

Министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало и министр правительства Франции по цифровым технологиям Мунир Махджуби в понедельник в Париже подпишут соглашение о сотрудничестве между Эстонией и Францией.
Цель соглашения — наладить обмен наилучшими практиками и решениями в области электронного управления государством и организации цифровых услуг.
Об этом BNS сообщила в субботу пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций, отметив, что со второй половины этого года предполагается организовать целый ряд взаимных экспертов двух стран, существенно расширить обмен знаниями о различных технических решениях в сфере государственных инфосистем, постоянно координировать свою политику в цифровой сфере на уровне ЕС.
Наряду с подписанием договора о сотрудничестве, министр Урве Пало в тот же день выступит на открытии организованного в посольстве Эстонии в Париже бизнес-семинара по теме деревообработки, на котором встретятся эстонские и французские предприниматели.
От Эстонии сектор деревообработки будут представлять производящие сборные дома из дерева компании Matek, EstNor, Production House, Ritsu AS, Q-Haus Baltic, Puitpesa, а также представитель профильного кластера Эстонии.
От Франции для участия в семинаре уже зарегистрировались строительные фирмы и инженерные бюро, застройщики, работающие в государственном и частном секторах, эксперты в области переработки древесины, архитекторы. В частности, в семинаре примут участие специалисты престижного архитектурного бюро Bellecour, к числу проектов которого относятся построенные в Бордо в Южной Франции самые высокие в стране сооружения из дерева.
В конце дня Урве Пало посетит крупнейший в мире инкубатор стартапов Station F-i.
Министр ознакомится с опытом Франции по оказанию поддержки стартапам и поделится с местными специалистами практическими навыками Эстонии в этой сфере. В свою очередь, Station F проявляет интерес к сотрудничеству с Эстонией в развитии женского предпринимательства.
Визит Урве Пало в Париж состоится 19 марта и продлится один день.