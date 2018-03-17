суббота, 17 марта 2018 г.
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  • Вопрос читателя: почему Таллинн тратит деньги на ретро-трамваи, вместо того чтобы купить новые?

Вопрос читателя: почему Таллинн тратит деньги на ретро-трамваи, вместо того чтобы купить новые?

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ФОТО: Madis Sinivee

Отвечает пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг. 

Основной целью Tallinna Linnatranspordi AS было направить ретро-трамваи по ведущей в Кадриорг линии, так как они внешне соответствуют исторической части города. Что же касается финансового вопроса, то восстановление и использование ретро-трамваев дешевле, чем покупка новых трамваев. 

Проектировка и ремонт шести ретро-трамвае обходится в 4 452 000 евро, цена же одного трамвая составляет всего 742 000 евро. Однако, один новый трамвай стоит 2,5 миллиона евро. Исходя из этого, один новый трамвай стоит больше, чем три ретро-трамвая.

Договор об использовании ретро-трамваев был заключен с Ühinenud Depood AS в октябре 2016 года. Внешний вид ретро-трамваев соответствует внешнему виду общественного транспорта начала прошлого века, но внутри трамвай оснащен современными технологиями. Можно сказать, что мы имеем дело с совершенно новым общественным транспортом. 

Пять ретро-трамваев названы в честь Яана Поска, Йохана Лайдонера, Юлиуса Куперьянова, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона и ездят по линии ведущей в Кадриорг. В конце марта в использование поступит и шестой трамвай, названный в честь Эрнста Яаксона. 

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