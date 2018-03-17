Опрос: в Таллинне поддержка правящей коалиции в два раза выше, чем в сельской местности

В Таллинне суммарный рейтинг правительства, сложенный из 38,2 процента поддержки центристов, 9,9 процента популярности СДПЭ и 4,7 процента IRL составил в марте 52,8 процента. В то же время в сельских регионах Центристскую партию в марте поддерживали 13,2 процента, СДПЭ — 9,7 процента и IRL 3, 3 процента, что в сумме составило 26,2 процента.

В других крупных городах Эстонии — Тарту, Пярну, Нарве и Кохтла-Ярве — поддержка правящей коалиции составила 42,7 процента, в менее крупных городах — 38 процентов.

Средний по Эстонии показатель поддержки правящей коалиции в марте составил 38,5 процента, что на 0,2 процента больше, чем в феврале и на 2,5 процента больше, чем в январе.

В общем зачете Партию реформ в марте поддержали 34,1 процента опрошенных, Центристскую партию 23,8 процента, Консервативную народную партию (EKRE) – 18,3 процента и СДПЭ 10,6 процента опрошенных.

Свободную партию в марте поддержали 5 процентов опрошенных, третьего члена коалиции — IRL – 4,1 процента и Партию зеленых 3,6 процента.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В марте с ответом затруднились 25,6 процента респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±3,1%.