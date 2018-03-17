суббота, 17 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: квартира в Ласнамяэ с камином и балконом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Ласнамяэ - район с самыми разными домами. Некоторые только строятся, другим - более 60 лет, но возраст дома не мешает создать в квартире уют и необычный интерьер.

На улице Паэ продается небольшая трехкомнатная квартира в двухэтажном сталинском доме. Площадь квартиры всего 52 квадратных метра.  

ФОТО: KV.EE

Квартира реновирована два года назад. Заменены электропроводка и трубы, поставлены новые окна и новая газовая колонка. Реставрированы внутренние двери и оригинальные деревянные полы. В ванной положен пол из тикового дерева с подогревом. 

ФОТО: KV.EE

Кирпичные стены хорошо обыграны в интерьере: на кухне часть кирпичной стены выполняет роль фартука, а в ванной создает атмосферу лофта.

ФОТО: KV.EE

Печь между гостиной и одной из спален превращена в камин, который можно топить  из обеих комнат. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Остальные фотографии и подробности находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ