Фото: квартира в Ласнамяэ с камином и балконом

На улице Паэ продается небольшая трехкомнатная квартира в двухэтажном сталинском доме. Площадь квартиры всего 52 квадратных метра.

ФОТО: KV.EE

Квартира реновирована два года назад. Заменены электропроводка и трубы, поставлены новые окна и новая газовая колонка. Реставрированы внутренние двери и оригинальные деревянные полы. В ванной положен пол из тикового дерева с подогревом.

ФОТО: KV.EE

Кирпичные стены хорошо обыграны в интерьере: на кухне часть кирпичной стены выполняет роль фартука, а в ванной создает атмосферу лофта.

ФОТО: KV.EE

Печь между гостиной и одной из спален превращена в камин, который можно топить из обеих комнат.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE