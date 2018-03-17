Фото: квартира в Ласнамяэ с камином и балконом

Ласнамяэ - район с самыми разными домами. Некоторые только строятся, другим - более 60 лет, но возраст дома не мешает создать в квартире уют и необычный интерьер.
На улице Паэ продается небольшая трехкомнатная квартира в двухэтажном сталинском доме. Площадь квартиры всего 52 квадратных метра.
Квартира реновирована два года назад. Заменены электропроводка и трубы, поставлены новые окна и новая газовая колонка. Реставрированы внутренние двери и оригинальные деревянные полы. В ванной положен пол из тикового дерева с подогревом.
Кирпичные стены хорошо обыграны в интерьере: на кухне часть кирпичной стены выполняет роль фартука, а в ванной создает атмосферу лофта.
Печь между гостиной и одной из спален превращена в камин, который можно топить из обеих комнат.
Остальные фотографии и подробности находятся ЗДЕСЬ.