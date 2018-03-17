В парламенте РФ заподозрили Британский совет в прикрытии работы шпионов

"Я не работаю в ФСБ, я не занимаюсь контрразведкой, но из общей практики работы разведслужб любых стран понятно, что разведчики работают под разными прикрытиями: кто-то под прикрытием сотрудников дипломатической миссии, кто-то - под прикрытием журналистов, общественной организации, НКО - это во всем мире так принято", - сказал он "Интерфаксу" в субботу, комментируя заявление МИД РФ о предпринятых ответных мерах, в частности, о прекращении деятельности Британского совета в РФ.