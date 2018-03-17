В парламенте РФ заподозрили Британский совет в прикрытии работы шпионов

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов не исключил, что в Британском совете в РФ, который закрывается в ответ на обвинения России Лондоном в связи с происшествием в Солсбери, некоторые сотрудники занимались разведывательной деятельностью, сообщает Interfax.ru.
"Я не работаю в ФСБ, я не занимаюсь контрразведкой, но из общей практики работы разведслужб любых стран понятно, что разведчики работают под разными прикрытиями: кто-то под прикрытием сотрудников дипломатической миссии, кто-то - под прикрытием журналистов, общественной организации, НКО - это во всем мире так принято", - сказал он "Интерфаксу" в субботу, комментируя заявление МИД РФ о предпринятых ответных мерах, в частности, о прекращении деятельности Британского совета в РФ.
В свою очередь первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее также заподозрил Британский совет в том, что тот занимается прикрытием действий британской разведки.
Комментируя в субботу "Интерфаксу" ответные меры России на действия Великобритании в связи с "делом Скрипаля", Джабаров заметил, что мера в отношении Британского совета понятна, потому что "это структура, которая занималась прикрытием для очень многих британских разведчиков и агентов".