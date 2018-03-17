Исследование: среди эстонцев в марте была самой популярной Партия реформ, среди неэстонцев - центристы

В середине марта Партию реформ поддерживали, по данным опроса, 40,6 процента граждан-эстонцев. Второй в ряду предпочтений оказалась Консервативная народная партия (EKRE). На третьем месте по уровню популярности среди эстонцев в марте была Социал-демократическая партия (СДПЭ), которую поддержали 11,3 процента эстонцев.

На четвертом месте по уровню поддержки среди эстонцев в марте была Центристская партия (9,7%), за ней Свободная партия (6,2 процента) и Союз Отечества и Res Publica (IRL) - 5,2 процента опрошенных.

В феврале поддержка Центристской партии среди эстонцев была ниже — 6,7 процента, последующие за ней позиции занимали Свободная партия и IRL.

Среди граждан Эстонии, говорящих по-русски, поддержка правящей Центристской партии растет с января этого года: если в январе она составляла 65,4 процента, то в феврале она выросла до 71, а в марте — до 79,8 процента.

На втором месте по уровню предпочтений русскоязычных граждан Эстонии в марте оказалась оппозиционная Партия реформ (8,5 процента поддержки), на третьем — СДПЭ (7,6 процента), которая еще месяц назад занимала вторую строчку рейтинга.

За EKRE в марте высказались 3,1 процента русскоязычных граждан, а поддержка остальных партий этой категорией опрошенных не превысила одного процента.

В общем зачете Партию реформ в марте поддержали 34,1 процента опрошенных, Центристскую партию 23,8 процента, Консервативную народную партию (EKRE) – 18,3 процента и СДПЭ 10,6 процента опрошенных.

Свободную партию в марте поддержали 5 процентов опрошенных, третьего члена коалиции — IRL – 4,1 процента и Партию зеленых 3,6 процента.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В марте с ответом затруднились 25,6 процента респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±3,1%.