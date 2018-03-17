Доктор наук: жизнь в электромагнитном поле небезопасна

В 2013 году эстоноязычное описание влияния ЭМП на человеческий организм в интернете опубликовала Эгле Коппел, эмоциональный текст которой начинался так: «Воздействие ЭМП является серьезной проблемой современности, приводящей к стрессу от электромагнитного излучения, ослаблению иммунной системы, возникновению злокачественных опухолей, болезни Альцгеймера и Паркинсона, рассеянному склерозу, детской лейкемии, хронической усталости, выкидышам, проблемами с памятью, депрессии, тревожности и еще многим другим проблемам со здоровьем. ЭМП приводит к изменению функций головного мозга и нервной системы, а также повреждает ДНК».

Вредного воздействия ЭМП не обнаружили

В 1996 году Всемирная организация здравоохранения составила обширный обзор научных исследований с целью определить, оказывает ли ЭМП влияние на состояние здоровья людей. Было выявлено, что низкочастотное ЭМП и вправду вызывает небольшое электрическое напряжение в организме человека, однако вреда здоровью не причиняет.

В 2015 году научный комитет Еврокомиссии не нашел убедительного научного подтверждения тому, что ЭМП наносит вред здоровью. Комитет не нашел никаких доказательств, чтобы с уверенностью утверждать – радиочастотное ЭМП приводит к возникновению опухоли головного мозга или снижению когнитивных функций организма. Неоднократно констатировали тот факт, что либо исследований было проведено недостаточно, либо они приводили к противоречивым выводам.

Также неоднократно исследовалось влияние домашних радиотелефонов на самочувствие их владельцев. Если авторы и объекты исследования знали его цель, то выяснялось, что радиотелефоны самочувствие ухудшали. Если не знали, то эффект ухудшения самочувствия не прослеживался. По мнению ученых, вредное воздействие ЭМП может быть обусловлено негативным самовнушением.

Снизим негативное воздействие ЭМП!

Вышеприведенные результаты исследований противоречивы, и на их основании сложно прийти к единому мнению. Тем не менее, это попытался сделать американский ученый Хенри Лэй. Он проанализировал результаты 326 исследований, в половине из которых утверждалось о биологическом воздействии ЭМП, а в половине – нет. Когда же он поделил все исследования на две группы в зависимости от источника их финансирования, то выяснилось, что воздействие ЭМП на человека было выявлено лишь в 30% исследований, профинансированных промышленниками. В независимых же исследованиях отрицательное влияние ЭМП было выявлено аж в 70% исследований.