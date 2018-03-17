На счету нашумевшей строительной фирмы всего 100 евро

Предприятие Riito основали раньше, но экономическими делами фирма занялась шесть лет назад. На данный момент на счету Riito всего лишь 100 евро, а вот долг составляет 2,8 миллионов евро.

Более того, в докладе указано, что неплатежеспособность фирмы была выявлена уже два года назад. Однако, руководство фирмы подало заявление о банкротстве лишь в феврале текущего года, не принимая во внимание требования закона. Заявление было подано позже положенного срока.

В докладе также упомянуто, что фирма Riito сознательно устанавливала неоправданно низкую цену, тем самым повышая риски.

Управляющий имуществом банкрота считает, что ситуация в Riito значительно ухудшилась два года назад. Именно тогда фирма серьезно пострадала от двух проектов, в ходе которых не справилась с высокими требованиями заказчиков. Это привело к тому, что заказчики расторгли договор.