суббота, 17 марта 2018 г.
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На счету нашумевшей строительной фирмы всего 100 евро

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Исходя из доклада, составленного временным управляющим имуществом банкрота, строительная фирма Riito пошла ко дну из-за проблем в управлении. 

Предприятие Riito основали раньше, но экономическими делами фирма занялась шесть лет назад. На данный момент на счету Riito всего лишь 100 евро, а вот долг составляет 2,8 миллионов евро. 

Более того, в докладе указано, что неплатежеспособность фирмы была выявлена уже два года назад. Однако, руководство фирмы подало заявление о банкротстве лишь в феврале текущего года, не принимая во внимание требования закона. Заявление было подано позже положенного срока.

В докладе также упомянуто, что фирма Riito сознательно устанавливала неоправданно низкую цену, тем самым повышая риски.

Управляющий имуществом банкрота считает, что ситуация в Riito значительно ухудшилась два года назад. Именно тогда фирма серьезно пострадала от двух проектов, в ходе которых не справилась с высокими требованиями заказчиков. Это привело к тому, что заказчики расторгли договор.

О проблемах фирмы Riito подробнее в Äripäev.

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