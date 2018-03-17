Лондон не будет менять позицию по Скрипалю после высылки своих дипломатов из РФ

Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу, сообщает Interfax.ru.
"Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".
"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах", - сообщает британский МИД.
Ранее МИД РФ обнародовал ответные меры "на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери", в соответствии с которыми британское генконсульство в РФ должно будет прекратить работу.
Кроме того, из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, а Британский совет в РФ будет закрыт.