Лондон не будет менять позицию по Скрипалю после высылки своих дипломатов из РФ

"Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".

"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах", - сообщает британский МИД.

Ранее МИД РФ обнародовал ответные меры "на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери", в соответствии с которыми британское генконсульство в РФ должно будет прекратить работу.