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Лондон не будет менять позицию по Скрипалю после высылки своих дипломатов из РФ

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Лондон.

ФОТО: JUSTIN TALLIS/AFP

Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу, сообщает Interfax.ru.

"Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".

"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах", - сообщает британский МИД.

Ранее МИД РФ обнародовал ответные меры "на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери", в соответствии с которыми британское генконсульство в РФ должно будет прекратить работу.

Кроме того, из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, а Британский совет в РФ будет закрыт.

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