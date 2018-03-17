Сенаторы США призвали предотвратить строительство "Северного потока-2"

руппа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода "Северный поток-2". Соответствующее письмо они отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Среди подписантов обращения 28 сенаторов представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую. По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.

Кроме того, американские законотворцы обеспокоены тем, что появление "Северного потока-2" нанесет ущерб украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение. "Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - говорится также в письме.

Литва, Латвия и Польша тоже против "Северного потока-2"

Ранее, 11 марта, против строительства "Северного потока-2" с совместным заявлением выступили парламенты Литвы, Латвии и Польши. "Этот проект представлен как коммерческий, однако, без сомнения, он является политическим инструментом, который усилит зависимость Европейского Союза от одного источника энергии - от России", - отмечалось в документе.