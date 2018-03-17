Facebook заблокировал компанию, собиравшую данные о пользователях в соцсетях

Решение о блокировке было принято из-за того, что британская компания собирала данные о пользователях Facebook с нарушением правил соцсети, отмечается в сообщении.

Согласно заявлению Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о 270 тыс. пользователях Facebook третьим лицам, включая компанию Cambridge Analytica.

Facebook сообщает, что, как и остальные приложения, "This is your digital life" после установки запрашивало у пользователя разрешение на доступ к личной информации, такой как место проживания, списку "друзей" в соцсети, а также к контенту, которому пользователи ставили "лайки".

Соцсеть признает, что Коган получил доступ к данным пользователей Facebook законно, получив их разрешение перед установкой приложения. Однако он нарушил правила соцсети, передав данные в Cambridge Analytica. В 2015 году Facebook удалил приложение Когана и потребовал от него и британской компании заверения в том, что вся полученная ими информация будет уничтожена. Тогда Коган и Cambridge Analytica заявили, что согласны выполнить требование Facebook.

Однако несколько дней назад в Facebook поступили сведения, что не все данные были удалены, поэтому компания приняла решение о блокировке доступа Cambridge Analytica и Когану в соцсеть.