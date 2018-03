Facebook заблокировал компанию, собиравшую данные о пользователях в соцсетях

Согласно заявлению Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о 270 тыс. пользователях Facebook третьим лицам, включая компанию Cambridge Analytica.