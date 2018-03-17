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Норвежские пограничники задержали эстонского дальнобойщика

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Грузовик. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/J

В среду неподалеку от границы с Швецией норвежские пограничники остановили для проверки грузовик с эстонскими номерами. Водителя фуры задержали, так как в прицепе был обнаружен товар, за который не была уплачена налоговая пошлина, пишет норвежский новостной портал NRK.

На пограничном пункте Орье норвежские пограничники остановили грузовой автомобиль с эстонскими номерами. Сначала водитель утверждал, что ему не надо заполнять налоговую декларацию, поскольку в качестве груза у него были лишь образцы товаров. В то же время в прицепе был обнаружен шестигранный деревянный бассейн, стоимость которого составляет около 30 000 норвежских крон, то есть порядка 3162 евро.

Таможенники конфисковали бассейн и назначили водителю штраф в 950 евро.

Пограничный пункт Орье находится на магистрали E18, связывающей Осло и Стокгольм.

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