Родченков нашел допинг на Олимпиаде 1980 года в Москве

По словам Родченкова, допинговая система на Играх-1980 была похожей на ту, что позже использовалась в Сочи-2014. Он утверждает, что Геннадий Марков, заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю, занимался подменой допинг-проб, передет Лента.ру.

«Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые», — рассказал Родченков.

На Играх в Москве не было взято ни одной положительной допинг-пробы.