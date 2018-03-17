Apple проведет внеплановую презентацию

На тизере мероприятия изображен логотип Apple, якобы нарисованный рукой, пишет 4pda.ru. Это может быть прямой отсылкой к Apple Pencil и iPad. В сети уже давно ходят слухи, что компания собирается выпустить новый планшет с минимальными рамками. Подпись в приглашении гласит, что анонсы будут нацелены на учителей и учеников. Не исключено, что Apple представит бюджетный планшет стоимостью около $259 для сферы образования.