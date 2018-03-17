Названы города, где бедным туристам делать нечего

Сингапур, Париж и Цюрих признаны самыми дорогими городами мира по версии британского журнала The Economist.
Ежегодно аналитическое подразделение издания Economist Intelligence Unit (EIU) составляет рейтинг Worldwide Cost of Living. Эксперты сравнивают цены на услуги и товары в 133 странах мира, в том числе на продукты, одежду, транспорт, коммунальные расходы и аренду жилья. При этом ориентиром служат цены в Нью-Йорке.
Самым дорогим городом в 2018 году назван Сингапур. Город-государство в Юго-Восточной Азии стал лидером рейтинга пятый год подряд. В Сингапуре 1 кг хлеба стоит 3,71 доллара, бутылка вина – 23,68 доллара, литр бензина – 1,56 доллара. Далее по уровню цен следуют Париж и Цюрих. В Париже, согласно данным EIU, хлеб обходится в 6,33 доллара, бутылка вина – 11,90 долларов, а бензин – 1,77 доллара за литр. В Цюрихе соответственно – 5,31, 15,89 и 1,68 долларов.
В первую десятку самых дорогих городов также вошли Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней. Отметим, что ни один город США в топ-10 не попал. Нью-Йорк занимает 13 место, Лос-Анджелес – 14. Эксперты связывают это с ослаблением курса доллара к основным валютам развитых стран, пишет turizm.ru.
Москва в ежегодном рейтинге оказалась на 86-м месте, Санкт-Петербург – на 98-м. Интересно, что оба города сумели попасть в десятку стран, продемонстрировавших за последний год самый значительный рост цен. Москва поднялась, относительно 2017 года, на 12 позиций, северная столица – на 14. Стремительнее всего подорожала жизнь в Сантьяго и Мехико.
А самыми дешевыми городами в мире названы сирийский Дамаск, Каракас, Алматы, нигерийский Лагос и Бангалор в Индии.