Названы города, где бедным туристам делать нечего

Ежегодно аналитическое подразделение издания Economist Intelligence Unit (EIU) составляет рейтинг Worldwide Cost of Living. Эксперты сравнивают цены на услуги и товары в 133 странах мира, в том числе на продукты, одежду, транспорт, коммунальные расходы и аренду жилья. При этом ориентиром служат цены в Нью-Йорке.

Самым дорогим городом в 2018 году назван Сингапур. Город-государство в Юго-Восточной Азии стал лидером рейтинга пятый год подряд. В Сингапуре 1 кг хлеба стоит 3,71 доллара, бутылка вина – 23,68 доллара, литр бензина – 1,56 доллара. Далее по уровню цен следуют Париж и Цюрих. В Париже, согласно данным EIU, хлеб обходится в 6,33 доллара, бутылка вина – 11,90 долларов, а бензин – 1,77 доллара за литр. В Цюрихе соответственно – 5,31, 15,89 и 1,68 долларов.

В первую десятку самых дорогих городов также вошли Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней. Отметим, что ни один город США в топ-10 не попал. Нью-Йорк занимает 13 место, Лос-Анджелес – 14. Эксперты связывают это с ослаблением курса доллара к основным валютам развитых стран, пишет turizm.ru.

Москва в ежегодном рейтинге оказалась на 86-м месте, Санкт-Петербург – на 98-м. Интересно, что оба города сумели попасть в десятку стран, продемонстрировавших за последний год самый значительный рост цен. Москва поднялась, относительно 2017 года, на 12 позиций, северная столица – на 14. Стремительнее всего подорожала жизнь в Сантьяго и Мехико.