Корб: причина высоких рейтингов реформистов кроется в высоких ожиданиях их избирателей

“Приход Кайи Каллас и реорганизация работы бюро Партии реформ дают людям уверенность в том, что партия определенным образом встала на путь перемен, как внутренних, так и внешних. Хотелось бы в это верить, однако фундамент партии, по-прежнему основанный, к сожалению, на противостоянии и на безосновательном запугивании, может оказаться слишком крепким для того, чтобы что-то изменить к лучшему», - сказал Корб в пресс-релизе.

В соответствии с данными свежего опроса общественного мнения, проведенного Emor, поддержка Партии реформ в марте составила 34,1 процента, а Центристской партии — 23,8, что на 3,3 процентных пункта больше, чем в феврале.

Комментируя рейтинги, Корб сказал, что за этим ростом стоит сосредоточенность центристов на основных вопросах предстоящих выборов в Рийгикогу.

Что же касается стабильно высоких рейтингов реформистов, то, по мнению Корба, причина в том, что избиратели надеются на обновление и на очищение Партии реформ. В то же время Центристская партия первой озвучила один из важнейших вопросов предстоящих выборов — повышение на 100 евро пенсий и поддержка людей, ухаживающих за своими больными родственниками.