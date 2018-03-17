Паэт: российская оппозиция советует отказаться от наблюдения за выборами президента России

«Я еще несколько дней назад посоветовал депутатам Рийгикогу отказаться от так называемого наблюдения за так называемыми выборами в России. То же самое рекомендует и российская оппозиция, поскольку все необходимые меры для укрепления нужного Путин у результата голосования были приняты еще некоторое время назад, так что в сам день выборов на участках для голосования наблюдать уже не за чем», - сказал Паэт.

«Европейская комиссия также не направила на выборы свою наблюдательную миссию. Но тем не менее двое представителей Рийгикогу все равно отправились в Россию», - добавил Паэт, имея в виду поехавших в Москву социал-демократа Яануса Марранди и члена центристской фракции Ольгу Иванову.

Яанус Марранди ранее сообщил BNS, что он будет вести наблюдение за ходом выборов в составе делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.