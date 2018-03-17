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Паэт: российская оппозиция советует отказаться от наблюдения за выборами президента России

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Урмас Паэт.

ФОТО: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Депутат Европейского парламента от Эстонии, реформист Урмас Паэт в субботу в социальных сетях написал, что депутатам Рийигикогу следовало бы отказаться от присутствия на выборах президента России в качестве наблюдателей, что рекомендует сделать и российская оппозиция.

«Я еще несколько дней назад посоветовал депутатам Рийгикогу отказаться от так называемого наблюдения за так называемыми выборами в России. То же самое рекомендует и российская оппозиция, поскольку все необходимые меры для укрепления нужного Путин у результата голосования были приняты еще некоторое время назад, так что в сам день выборов на участках для голосования наблюдать уже не за чем», - сказал Паэт.

«Европейская комиссия также не направила на выборы свою наблюдательную миссию. Но тем не менее двое представителей Рийгикогу все равно отправились в Россию», - добавил Паэт, имея в виду поехавших в Москву социал-демократа Яануса Марранди и члена центристской фракции Ольгу Иванову.

Яанус Марранди ранее сообщил BNS, что он будет вести наблюдение за ходом выборов в составе делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Ольга Иванова сказала, что она отправляется следить за ходом выборов по приглашению, присланному ей из Государственной думы России на основании личных контактов. «Его направил мне председатель Думской группы дружбы с Эстонией», - сказала Иванова во вторник в интервью BNS.

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