Эксперты: весенняя морковь может вызвать отравление

Весной в моркови может попадаться бактерия псевдотуберкулеза, которая способна вызвать отравление, предупреждает Агентство безопасности продовольствия EVIRA. Yersinia Pseudotuberculosis встречается чаще всего в начале весны, когда перезимовавшая на складах морковь попадает к потребителям, пишет YLE.

Бактерия может попасть в морковь из почвы и, в отличие от многих других бактерий, она способна размножаться даже при низкой температуре 0 - 5 градусов. Чаще всего большие концентрации бактерии обнаруживались в испорченной во время хранения моркови.

Иерсиния встречается и в других корнеплодах, но морковь чаще всего употребляют в сыром виде. В некоторых школах принято решение не кормить детей тертой морковью весной во избежание эпидемии псевдотуберкулеза.

Как избежать заражения