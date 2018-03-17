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Эксперты: весенняя морковь может вызвать отравление

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Морковь.

ФОТО: Маргус Ансу

Бактерия Yersinia Pseudotuberculosis, вызывающая пищевое отравление, может размножаться в период холодного хранения моркови.

Весной в моркови может попадаться бактерия псевдотуберкулеза, которая способна вызвать отравление, предупреждает Агентство безопасности продовольствия EVIRA. Yersinia Pseudotuberculosis встречается чаще всего в начале весны, когда перезимовавшая на складах морковь попадает к потребителям, пишет YLE.

Бактерия может попасть в морковь из почвы и, в отличие от многих других бактерий, она способна размножаться даже при низкой температуре 0 - 5 градусов. Чаще всего большие концентрации бактерии обнаруживались в испорченной во время хранения моркови.

Иерсиния встречается и в других корнеплодах, но морковь чаще всего употребляют в сыром виде. В некоторых школах принято решение не кормить детей тертой морковью весной во избежание эпидемии псевдотуберкулеза.

Как избежать заражения

Чтобы избежать пищевого отравления, следует соблюдать гигиену при приготовлении пищи. До и после чистки корнеплодов следует тщательно мыть руки. Также стоит использовать отдельные ножи и доски для овощей или тщательно их мыть перед нарезанием других продуктов.

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