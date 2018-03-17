МИД РФ: в России и СССР никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок"

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было "ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода".

"Это ключевая вещь: никогда ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации слова "Новичок" в контексте разработок химических элементов не употреблялась", - заявила Захарова.