Эстонские правозащитники похвалили Латвию за народную инициативу по Закону о совместном проживании

«Мы расцениваем как очень позитивный тот факт, что законодательная инициатива была волеизъявлением народа. Любое направление развития требует времени. И в Эстонии принятие Закона о совместном проживании состоялось не сразу. Из своей практики мы знаем, что Закон о совместном проживании дал многим семьям большее чувство уверенности в правовом отношении, однако и у нас в связи с отсутствием применительных актов этот закон еще только на полпути», — сообщил BNS руководитель Центра по правам человека в Эстонии Кари Кяспер.

«Эстония принятием Закона о совместном проживании духовно приблизилась к Северным странам, в которых однополые браки уже узаконены. То, что там считаются с правами человека и его безопасностью, является одной из причин, по которой все первые четыре страны в списке самых счастливых стран мира — это Северные страны», — добавил Кяспер, отметив, что в этом отношении есть куда развиваться и Латвии, и Эстонии.

Сейм Латвии в четверг отклонил инициативу жителей о принятии закона о совместной жизни. Дебатов по этому вопросу на заседании парламента Латвии не было.

Решение отклонить эту инициативу поддержали 48 депутатов, 18 проголосовали против, четыре воздержались, 12 парламентариев в голосовании не участвовали.

Автор инициативы, руководитель партии «Для развития Латвии» Юрис Пуце инициировал сбор подписей за принятие закона о совместной жизни около трех лет назад. На портале общественных инициатив Manabalss.lv ее подписали более 10 000 человек.

Как указывается в инициативе, в настоящее время людям, которые живут в незарегистрированном браке, не доступна защита со стороны государства. Государство всячески осложняет их жизнь, что приводит к бесчеловечным ситуациям, которые эти пары не в силах разрешить.

«Человек, партнер которого пострадал в ДТП, не может принимать никаких необходимых медицинских решений в отношении него. Также гражданский супруг не может получить право на уход за партнером в случае инвалидности. Гражданские супруги не получают налоговые льготы, не могут наследовать имущество, не получают поддержки от государства или самоуправления в случае гибели партнера. В этих и подобных обстоятельствах государство не должно создавать препятствий для латвийцев только потому, что они решили не заключать брак или не могут вступить в брак со своим партнером», — заявил Пуце.