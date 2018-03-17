Картина дня: ответная реакция России, рейтинги партий и находка в водах Эстонии

Ответ России: в недельный срок будут высланы 23 британских дипломата

В недельный срок из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, сообщает Interfax.ru со ссылкой на МИД РФ. Читайте далее...

"Могли бы и пожестче": что сказали в Москве и Лондоне о высылке британских дипломатов

Решение российского МИД о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона вызвало весьма бурную и эмоциональную реакцию политиков и экспертов из обеих стран. Читайте далее...

В водах Эстонии обнаружены останки пропавшей во время Второй мировой войны подводной лодки

Эстонский подводный археолог Велло Мясс, который побывал на месте обнаружения затонувшей подводной лодки времен Второй мировой войны севернее острова Найссаар, считает, что речь идет о подлодке "Щ-317". Читайте далее...

Покушение на Скрипаля угрожает британскому бизнесу "Газпрома"

Великобритания для России - четвертый по размеру экспортный рынок газа. До заявления Терезы Мэй он считался в Москве одним из самых перспективных и важных для "Северного потока-2". Читайте далее...

Видео: в Пыхья-Таллинне при пожаре пострадал человек

Сегодня утром в столичной районе Пыхья-Таллинн в доме общежитского типа произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Читайте далее...

Опрос: в Таллинне поддержка правящей коалиции в два раза выше, чем в сельской местности

Общественная поддержка правящей в Эстонии коалиции в марте в Таллинне превысила 50 процентов, тогда как в сельских регионах правящий блок Центристской партии, Социал-демократической партии и Союза Отечества и Res Publica (IRL) составила чуть больше 25 процентов. Читайте далее...

Исследование: среди эстонцев в марте была самой популярной Партия реформ, среди неэстонцев - центристы

Говорящие по-эстонски граждане Эстонии больше всего поддерживают оппозиционную Партию реформ. Среди говорящих по-русски граждан Эстонии почти 80 процентов составляют сторонники правящей Центристской партии. Читайте далее...

На счету нашумевшей строительной фирмы всего 100 евро

Исходя из доклада, составленного временным управляющим имуществом банкрота, строительная фирма Riito пошла ко дну из-за проблем в управлении. Читайте далее...

Норвежские пограничники задержали эстонского дальнобойщика

В среду неподалеку от границы с Швецией норвежские пограничники остановили для проверки грузовик с эстонскими номерами. Водителя фуры задержали, так как в прицепе был обнаружен товар, за который не была уплачена налоговая пошлина. Читайте далее...

Паэт: российская оппозиция советует отказаться от наблюдения за выборами президента России