Карантин в латвийской больнице: после выписки из роддома женщина нуждалась в психотерапии

При этом внутри роддома все отнюдь не как «при советах». Если раньше детей забирали у мам и приносили только на кормление, то теперь новорожденные, если не находятся в инкубаторе, то постоянно находятся с мамой. Некоторым из этих мам очень пригодилась бы помощь близкого человека, особенно после кесарева сечения (по статистике, это примерно каждые 6-е роды).

Но во время карантина женщины, рожающие сами, находятся в роддоме наедине с ребенком и под присмотром медперсонала – и так до самой выписки. К тем, кому делают кесарево сечение, на одни сутки пускают близкого родственника. Потом его выписывают, и до самой выписки роженицы можно только передавать ей какие-то вещи и продукты через персонал. Личные встречи запрещены.

После естественных родов женщины находятся в роддоме, как правило, три дня. После кесарева сечения – 5-7 дней.

Одна из женщин, у которой недавно было кесарево, рассказала, как на вторые сутки после родов, когда ее родственника выписали, она лежала на кровати и не могла встать, а ребенок закричал в люльке. И она, превозмогая боль и уже подумав про себя: «Черт с ними, с этими швами, пусть разойдутся!» – встала к новорожденному и взяла его на руки, чтобы успокоить.

Да, могла нажать на тревожную кнопку и вызвать кого-то из персонала. Но когда родственника выписывали, кто-то из людей в белых халатах бросил такую фразу, мол: «Ну все, ты теперь сама». Женщина и пыталась сама как могла, лишний раз не тревожа сотрудников роддома.

В итоге после выписки она нуждалась даже не в отдыхе или помощи с ребенком, а в сеансе психотерапии. Недостаток общения, послеоперационная боль, невозможность побыть с близкими и привыкание к малышу изрядно расшатали ее психику за эту неделю, проведенную в роддоме.

При этом родственники рожениц, обращающиеся в газету «СейЧас» во время карантина, указывают: «Сотрудники роддома ведь тоже не в вакууме живут! Ходят по улицам, ездят в трамваях. Они тоже могут принести вирус гриппа в отделение. Было бы справедливо ограничить посещения во время карантина, но не запрещать их вовсе. Хотя бы папу ребенка или другого одного близкого человека могли бы пускать к роженице».

Кроме того, роженицы высказывают недовольство тем, что, когда они уходят из палаты на рентген легких или другие процедуры, медперсонал просит их просто оставить открытыми дверь в палату. Если ребенок закричит – к нему подойдут. Мамочки беспокоятся, ведь если с новорожденным что-то произойдет, он необязательно закричит.