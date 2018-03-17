Опрос: в марте Партия реформ стала самой популярной у людей с разным уровнем образования

Из числа респондентов с высшим образованием в пользу Партии реформ высказались 31,8 процента опрошенных, а среди людей с менее высоким образовательным цензом реформистов поддержали в марте 35,2 процента опрошенных.

Центристскую партию в марте поддержали 21,3 процента людей с невысоким образовательным цензом и 29,1 процента респондентов с высшим образованием. Последний показатель на 7,6 процента выше, чем в марте этого года.

Занимающую третье место в рейтинге популярности Консервативную народную партию (EKRE) в марте поддерживали 21,6 процента людей с невысоким образовательным цензом и 11,3 процента людей с высшим образованием.

Социал-демократическу партию в марте поддерживали 8,8 процента людей с невысоким образовательным цензом и 14,3 процента респондентов с высшим образованием.

Среди сторонников Свободной партии люди с невысоким уровнем образования составляли 5,4 процента и с высшим образованием — 3,9 процента.

У Союза Отечества и Res Publica (IRL) среди сторонников больше было людей с высшим образованием — 6,3 процента, а респондентов с менее высоким образовательным цензом 3,1 процента.

Из числа сторонников Партии зеленых в марте 3,9 процента высшего образования не имели, 3 процента были с высшим образованием.

Среди сторонников правящей коалиции в составе Центристской партии, СДПЭ и IRL людей с высшим образованием было 49,7 процента и с менее высоким цензом 33,2 процента. Средний уровень поддержки коалиции был на уровне 38,5 процента.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В марте с ответом затруднились 25,6 процента респондентов. Максимальная статистическая погрешность составляет ±3,1%.