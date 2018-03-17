Восточный комитет немецкой экономики выступил против бойкота ЧМ-2018
17 марта 2018 г., 17:54
Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле считает, что бойкот международного соревнования позволит достичь "определенных результатов", но "нанесет удар" по спортсменам, сообщает dw.com.
Ранее Великобритания сообщила, что высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат в связи с делом экс-агента Скрипаля. Расследование отравления бывшего российского разведчика необходимо довести до конца, убежден Бюхеле.
По его мнению, на нынешнем этапе общество подвержено "ошибочным суждениям" которые "не продвигают расследование".