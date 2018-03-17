суббота, 17 марта 2018 г.
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Восточный комитет немецкой экономики выступил против бойкота ЧМ-2018

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ФОТО: Deutsche Welle

Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле считает, что бойкот международного соревнования позволит достичь "определенных результатов", но "нанесет удар" по спортсменам, сообщает dw.com.

Ранее Великобритания сообщила, что высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат в связи с делом экс-агента Скрипаля. Расследование отравления бывшего российского разведчика необходимо довести до конца, убежден Бюхеле.

По его мнению, на нынешнем этапе общество подвержено "ошибочным суждениям" которые "не продвигают расследование".

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