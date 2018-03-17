Восточный комитет немецкой экономики выступил против бойкота ЧМ-2018

Ранее Великобритания сообщила, что высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат в связи с делом экс-агента Скрипаля. Расследование отравления бывшего российского разведчика необходимо довести до конца, убежден Бюхеле.