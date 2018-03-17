Финская полиция необычным способом нашла заблудившегося туриста

В Финляндии в местечке Посио полиции удалось обнаружить отставшего от своей группы туриста с помощью небольшого беспилотного летательного аппарата. Случай произошел в ночь на субботу. Около полуночи в районе национального парка Рииситунтури мужчина, находившийся в фототуре, отстал от своих товарищей, передает Yle.