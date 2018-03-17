Финская полиция необычным способом нашла заблудившегося туриста
17 марта 2018 г., 19:56
В Финляндии в местечке Посио полиции удалось обнаружить отставшего от своей группы туриста с помощью небольшого беспилотного летательного аппарата. Случай произошел в ночь на субботу. Около полуночи в районе национального парка Рииситунтури мужчина, находившийся в фототуре, отстал от своих товарищей, передает Yle.
Местной полиции удалось связаться с ним по телефону, после чего стражи порядка запустили дрон и отправили его на поиски туриста. Увидев спасительный аппарат, мужчина следовал за ним около километра в сторону полицейской машины.
Согласно информации лапландских полицейских, турист отстал от группы примерно на два километра из-за того, что был слишком погружен в фотографирование.