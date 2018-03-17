В Нарве рассказали о нетрадиционных методах обучения эстонскому языку

На проходящей впервые в подобном формате в Нарве ярмарке эстонского языка каждый желающий мог ознакомиться с работой обучающих интернет-порталов, подобрать нужные учебные материалы, найти курсы и принять участие в различных встречах в рамках языковых кафе.

"Часто мы думаем, что курсы – это единственная возможность. Сегодня мы здесь показали, что не так", – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.