В Нарве рассказали о нетрадиционных методах обучения эстонскому языку
17 марта 2018 г., 20:52
В Нарвском колледже Тартуского университета в субботу прошла ярмарка возможностей изучения эстонского языка, организованная Фондом интеграции для всех желающих. На мероприятии были представлены новейшие возможности изучения государственного языка, передает Rus.Err.
На проходящей впервые в подобном формате в Нарве ярмарке эстонского языка каждый желающий мог ознакомиться с работой обучающих интернет-порталов, подобрать нужные учебные материалы, найти курсы и принять участие в различных встречах в рамках языковых кафе.
"Часто мы думаем, что курсы – это единственная возможность. Сегодня мы здесь показали, что не так", – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.