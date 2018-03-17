суббота, 17 марта 2018 г.
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  • В Нарве рассказали о нетрадиционных методах обучения эстонскому языку

В Нарве рассказали о нетрадиционных методах обучения эстонскому языку

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Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

В Нарвском колледже Тартуского университета в субботу прошла ярмарка возможностей изучения эстонского языка, организованная Фондом интеграции для всех желающих. На мероприятии были представлены новейшие возможности изучения государственного языка, передает Rus.Err.

На проходящей впервые в подобном формате в Нарве ярмарке эстонского языка каждый желающий мог ознакомиться с работой обучающих интернет-порталов, подобрать нужные учебные материалы, найти курсы и принять участие в различных встречах в рамках языковых кафе.

"Часто мы думаем, что курсы – это единственная возможность. Сегодня мы здесь показали, что не так", – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

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