Выборы президента России пройдут 18 марта на более чем 97,3 тыс. избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. Наблюдатели предрекают победу Владимира Путина и явку главным приоритетом властей. Оппозиция, осознавая это, настаивала на забастовке избирателей, чтобы действующее руководство страны не смогло достичь заветного показателя явки в 65-70 процентов.

Для повышения явки Кремль разработал ряд рекомендаций по мобилизации избирателей. В их числе проведение в день голосования на избирательных участках конкурсов с призами, семейных игр и референдумов. Кроме того, несмотря на публичные предостережения ЦИКа, во многих регионах было зафиксировано административное давление на избирателей, а в некоторых школах проводилась агитация за действующего президента.