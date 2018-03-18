В Харьюмаа в Деревне викингов произошел пожар
18 марта 2018 г., 9:13
Вчера в Харьюмаа в Деревне Викингов загорелась баня.
Пожар начался в 15.58. Тушить огонь были направлены четыре команды спасателей.
Когда вспыхнул пожар, здание было пустым.
"Из-за чего начался пожар, выяснится позднее в ходе расследования", - говорится в Twitter Спасательного департамента.
В находящейся возле реки Пирита Деревне викингов есть достопримечательности, жилища, еда и различные возможности для досуга, вдохновленные культурой викингов 8-11 веков в Эстонии.