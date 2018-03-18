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  • В Харьюмаа в Деревне викингов произошел пожар

В Харьюмаа в Деревне викингов произошел пожар

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ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Вчера в Харьюмаа в Деревне Викингов загорелась баня.

Пожар начался в 15.58. Тушить огонь были направлены четыре команды спасателей. 

Когда вспыхнул пожар, здание было пустым.

"Из-за чего начался пожар, выяснится позднее в ходе расследования", - говорится в Twitter Спасательного департамента.

В находящейся возле реки Пирита Деревне викингов есть достопримечательности, жилища, еда и различные возможности для досуга, вдохновленные культурой викингов 8-11 веков в Эстонии.

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