ФОТО: Bullit Marquez/AP/Scanpix

​Сообщается о четырех погибших и шести пострадавших.

Как сообщают СМИ со ссылкой на официальных чиновников, в здании еще могут оставаться около 20 человек. Предположительно, они находятся на пятом этаже отеля.

«У нас есть данные о том, что 19 или 20 человек находятся на пятом этаже отеля, они не могут выбраться, но все они живы», — подчеркивают чиновники.

Причины возгорания пока не установлены. Спасательные службы делают все возможное для спасения оставшихся в живых постояльцев.