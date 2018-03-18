Фото и видео: в отеле на Филиппинах вспыхнул пожар, люди оказались в ловушке Есть погибшие!
18 марта 2018 г., 11:12
По меньшей мере четыре человек погибли из-за возгорания, произошедшего в здании отеля в Маниле.
Сообщается о четырех погибших и шести пострадавших.
Как сообщают СМИ со ссылкой на официальных чиновников, в здании еще могут оставаться около 20 человек. Предположительно, они находятся на пятом этаже отеля.
«У нас есть данные о том, что 19 или 20 человек находятся на пятом этаже отеля, они не могут выбраться, но все они живы», — подчеркивают чиновники.
Причины возгорания пока не установлены. Спасательные службы делают все возможное для спасения оставшихся в живых постояльцев.
At least 4 dead in Philippine hotel fire, hundreds evacuated— Khaleej Times (@khaleejtimes) 18 марта 2018 г.
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