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Фото и видео: в отеле на Филиппинах вспыхнул пожар, люди оказались в ловушке Есть погибшие!

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ФОТО: TED ALJIBE/AFP

По меньшей мере четыре человек погибли из-за возгорания, произошедшего в здании отеля в Маниле.

ФОТО: Bullit Marquez/AP/Scanpix

​Сообщается о четырех погибших и шести пострадавших. 

Как сообщают СМИ со ссылкой на официальных чиновников, в здании еще могут оставаться около 20 человек. Предположительно, они находятся на пятом этаже отеля.

«У нас есть данные о том, что 19 или 20 человек находятся на пятом этаже отеля, они не могут выбраться, но все они живы», — подчеркивают чиновники.

Причины возгорания пока не установлены. Спасательные службы делают все возможное для спасения оставшихся в живых постояльцев.

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