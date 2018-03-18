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  • В центре Таллинна пьяный посетитель напал на сотрудника кафе

В центре Таллинна пьяный посетитель напал на сотрудника кафе

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Вчера, 17 марта, в 11:40 G4S получил сигнал паники из расположенного в центре Таллинна кафе.

Перед прибывшими через четыре минуты охранниками патрульного экипажа предстал агрессивный мужчина с признаками опьянения, напавший на работника заведения. У сотрудника кафе были незначительные травмы в области лица, но первая помощь ему не требовалась.

Охранники задержали агрессивного посетителя. Мужчина оказывал сопротивление, поэтому на него надели наручники до прибытия полиции.

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