В центре Таллинна пьяный посетитель напал на сотрудника кафе
18 марта 2018 г., 11:38
Вчера, 17 марта, в 11:40 G4S получил сигнал паники из расположенного в центре Таллинна кафе.
Перед прибывшими через четыре минуты охранниками патрульного экипажа предстал агрессивный мужчина с признаками опьянения, напавший на работника заведения. У сотрудника кафе были незначительные травмы в области лица, но первая помощь ему не требовалась.
Охранники задержали агрессивного посетителя. Мужчина оказывал сопротивление, поэтому на него надели наручники до прибытия полиции.