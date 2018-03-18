Геодезисты Финляндии передадут своим эстонским коллегам исторические документы

Геодезисты Финляндии в понедельник в Таллинне передадут своим эстонским коллегам документацию о проведенных в 20-х годах прошлого века измерениях триангуляционных сетей, которые не удалось передать в свое время, на пороге Второй мировой войны.
Об этом сообщила пресс-служба Земельного департамента, который в понедельник в Таллинне проведет годовой эстонско-финский семинар с участием геодезистов двух стран, посвященный научному и практическому наследию в этой сфере.
После Первой мировой войны картография Балтийских стран и Польши не могла довольствоваться картографическим материалом, полученным из кайзеровской Германии и царской России, так как на разных участках территории существовали разные триангуляционные сети, не связанные между собой.
Хотя военно-топографические отделы Эстонии, Латвии и Литвы начал и составление топографических карт в масштабах 1 : 100 000 и 1 : 25 000, но все же эти и другие топографические работы требовали проведений новой триангуляции.
В это время финский профессор Тойво Ильмари Бонсдорфф предпринял усилия по объединению геодезистов Балтийских стран для проведения совместных геодезических работ с целью разрешения ряда научных проблем, и, особенно, для определения формы местных геоидов.
Геоид является поверхностью, относительно которой ведётся отсчёт высот над уровнем моря. Точное знание геоида необходимо, в частности, в навигации — для определения высоты над уровнем моря.
В 1924 году была подписана международная конвенция и создана Прибалтийская Геодезическая комиссия, в которую входили: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Польша, Дания, Норвегия и Швеция. В 1929 году к ее работе присоединился и Советский Союз.
Прибалтийская Геодезическая комиссия ставила своей основной целью создание общей триангуляционной сети вокруг Балтийского моря, а также проведение прецизионной нивелировки исходя из общей уравненной поверхности и получение как можно больше геофизических данных.
Собранный прибалтийскими геодезистами геодезический, астрономический и геофизический материал, по решению Прибалтийской Геодезической комиссии был передан в Финский институт геодезии, где подвергся конечной обработке.
В основном обработанные документы были возвращены всем странам-участницам работ в начале 1940-х годов, однако в оккупированную к тому времени Советским Союзом Эстонию их доставить уже не удалось.
Организованный Земельным департаментом тематический семинар по историческим и современным проблемам геодезии проводится в первый раз и приурочен к столетнему юбилею Эстонской республики.