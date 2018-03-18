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Геодезисты Финляндии передадут своим эстонским коллегам исторические документы

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Документы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Геодезисты Финляндии в понедельник в Таллинне передадут своим эстонским коллегам документацию о проведенных в 20-х годах прошлого века измерениях триангуляционных сетей, которые не удалось передать в свое время, на пороге Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба Земельного департамента, который в понедельник в Таллинне проведет годовой эстонско-финский семинар с участием геодезистов двух стран, посвященный научному и практическому наследию в этой сфере.

После Первой мировой войны картография Балтийских стран и Польши не могла довольствоваться картографическим материалом, полученным из кайзеровской Германии и царской России, так как на разных участках территории существовали разные триангуляционные сети, не связанные между собой.

Хотя военно-топографические отделы Эстонии, Латвии и Литвы начал и составление топографических карт в масштабах 1 : 100 000 и 1 : 25 000, но все же эти и другие топографические работы требовали проведений новой триангуляции.

В это время финский профессор Тойво Ильмари Бонсдорфф предпринял усилия по объединению геодезистов Балтийских стран для проведения совместных геодезических работ с целью разрешения ряда научных проблем, и, особенно, для определения формы местных геоидов.

Геоид является поверхностью, относительно которой ведётся отсчёт высот над уровнем моря. Точное знание геоида необходимо, в частности, в навигации — для определения высоты над уровнем моря.

В 1924 году была подписана международная конвенция и создана Прибалтийская Геодезическая комиссия, в которую входили: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Польша, Дания, Норвегия и Швеция. В 1929 году к ее работе присоединился и Советский Союз.

Прибалтийская Геодезическая комиссия ставила своей основной целью создание общей триангуляционной сети вокруг Балтийского моря, а также проведение прецизионной нивелировки исходя из общей уравненной поверхности и получение как можно больше геофизических данных.

Собранный прибалтийскими геодезистами геодезический, астрономический и геофизический материал, по решению Прибалтийской Геодезической комиссии был передан в Финский институт геодезии, где подвергся конечной обработке.

В основном обработанные документы были возвращены всем странам-участницам работ в начале 1940-х годов, однако в оккупированную к тому времени Советским Союзом Эстонию их доставить уже не удалось.

Организованный Земельным департаментом тематический семинар по историческим и современным проблемам геодезии проводится в первый раз и приурочен к столетнему юбилею Эстонской республики.

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