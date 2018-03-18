НАТО пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля

Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие главы государств-членов альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите, учитывая возможное наращивание Россией ядерного потенциала. "Мы готовы ответить в любой момент, если на члена альянса нападут. Мы хотим убедительную политику сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель -деэскалация", - подчеркнул генсек НАТО.

"Россия становится все более непредсказуемой"

По словам Йенса Столтенберга, существует опасность, что Россия постепенно станет двигаться в сторону применения ядерного оружия. Поэтому НАТО следует улучшать свою подготовленность к обороне. "Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", - отметил он. Тем не менее, альянс готовится к следующей встрече в формате Совета НАТО-Россия, в повестку которой может войти тема гибридной войны, указал Столтенберг.

За несколько дней до этого генеральный секретарь альянса заявил, что НАТО стремится к стратегическому партнерству и не хочет возобновлять холодную войну с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы в отравлении Сергея Скрипаля.