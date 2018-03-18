воскресенье, 18 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

НАТО пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

ФОТО: FRANCOIS LENOIR/REUTERS

НАТО увеличит оборонный потенциал в связи с непредсказуемостью и агрессивным поведением России, заявил генсек альянса Столтенберг. Поводом к такому заявлению стало отравление Скрипаля, сообщает dw.com.

Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие главы государств-членов альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите, учитывая возможное наращивание Россией ядерного потенциала. "Мы готовы ответить в любой момент, если на члена альянса нападут. Мы хотим убедительную политику сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель -деэскалация", - подчеркнул генсек НАТО.

"Россия становится все более непредсказуемой"

По словам Йенса Столтенберга, существует опасность, что Россия постепенно станет двигаться в сторону применения ядерного оружия. Поэтому НАТО следует улучшать свою подготовленность к обороне. "Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", - отметил он. Тем не менее, альянс готовится к следующей встрече в формате Совета НАТО-Россия, в повестку которой может войти тема гибридной войны, указал Столтенберг. 

За несколько дней до этого генеральный секретарь альянса заявил, что НАТО стремится к стратегическому партнерству и не хочет возобновлять холодную войну с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы в отравлении Сергея Скрипаля.

17 марта стало известно, что Россия не намерена подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ