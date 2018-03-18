Вчера хозяин искал собаку возле дома до 22 часов и до часу ночи не ложился спать в надежде, что любимец придет домой. После пытался искать животное как на автомобиле, так и пешком.

Обычно десятилетнюю немецкую овчарку запускали в дом в 21.00. «Он был домашним, никогда не уходил со двора», - говорит Энн. Хотя собаку не держали на цепи и забора вокруг дома нет, животное никогда не выходило в одиночку даже на дорогу.

Энн вспоминает, что в последний раз слышал лай собаки в 19 часов. Поэтому он думает, что убить пса могли в промежуток между 19.00 и 21.00.

Утром, когда рассвело, он вновь возобновил поиски и обнаружил останки животного вблизи дома. «От угла дома в 25 метрах были кровавые следы. Труп был в 100 метрах от дома», - рассказывает хозяин. По его словам, труп был выпотрошен и все внутренности съедены.

Убитая собака была найдена на поле. ФОТО: Erakogu

О случившемся он сообщил охотникам, которые обещали сегодня выяснить, идет ли речь о волках или нет. Энн говорит, что не может с полной уверенностью утверждать, но все же считает, что это сделали именно волки.

Кровавые следы хозяин обнаружил всего в 25 метрах от дома. Они привели его к трупу животного. ФОТО: Erakogu

Аналогичный случай в той же же деревне произошел 17 января этого года.