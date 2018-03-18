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Джонсон: у Великобритании есть доказательства разработки «Новичка» в России

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Борис Джонсон.

ФОТО: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть доказательства разработки нервно-паралитических отравляющих веществ, в том числе "Новичка", в России на протяжении последних 10 лет, передает Newsru.

Джонсон также утверждает, что Россия изучало пути их применения для покушений. Об этом передает парламентский корреспондент The Telegraph Джек Мейдмент, в онлайн-хронику расследования химатаки в Солсбери высказывания Джонсона включил также телеканал SkyNews.

Британское агентство Press Association передает, что в понедельник в Лондон прибудут эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Им для анализов передадут образцы вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые находятся в коме. Джонсон пообещал, что образцы проверят в наиболее авторитетных химлабораториях мира.

Эти высказывания Джонсон озвучил в интервью обозревателю "Би-Би-Си" Эндрю Марру. Какие источники информации использовал глава МИД и какими доказательствами располагает Британия, пока остается неясным.

Российские официальные лица, в том числе представитель в ОЗХО, утверждают, что в СССР никогда не было программы по разработке "Новичка", а все остававшиеся запасы химоружия уничтожили в соответствии с принятой в 1997 году конвенцией.

The Telegraph сообщает, что на следующей неделе кабинет министров будет обсуждать усиление санкций в отношении России. Детали обсуждаются, но не разглашаются. Газета упоминает о призывах, обращенных к премьеру Терезе Мэй, нацелить санкции на "связанные с режимом" (Кремля) деньги в Лондоне.

Утром Джонсон опубликовал статью в The Sun, где назвал принятые Москвой меры "тщетными" и вредными для россиян, а также объяснил выбор Великобритании в качестве цели последовательной позицией по противодействию - от санкций за аннексию Крыма до обвинений в массовых убийствах мирных жителей в Сирии летчиками ВКС.

Накануне российский МИД заявил о высылке 23 дипломатов в Британию. Помимо этого российские власти решили упразднить генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета.

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок", и выслала 23 дипломатов РФ. Сергей Скрипаль и Юлия находятся в больнице в критическом состоянии.

Российских дипломатов к Скрипалю не пускают

Великобритания отказала российским дипломатам в доступе к бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю. В посольстве РФ сообщили, что в ответ на ноту британцы заявили, что рассматривают Скрипаля как британского подданного.

Российские дипломаты запросили консульский доступ к находящемуся в больнице в Солсбери Скрипалю той же нотой, что и к его дочери Юлии. Посол России в Великобритании Александр Яковенко говорил, что и Скрипаль, и его дочь Юлия - российские граждане. Он заявил, что британцы скрывают информацию, и российская сторона не знает ничего, помимо того, что Скрипали находятся в тяжелом состоянии.

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