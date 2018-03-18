"Почему за Путина? Мы просто его любим": таллиннские избиратели рассказали, за кого отдали свой голос

В целом, опрошенные избиратели голосовали либо за Владимира Путина, либо воздерживались от ответа на вопрос о выборе кандидата.

Такие кандидаты в президенты РФ, как Ксения Собчак и Алексей Навальный, вызывали у многих опрошенных чувство негодования. Лишь один человек похвалил Собчак за ее смелость, но отметил, что она слишком молода, чтобы делать выводы о ее политических достижениях. Большинство же были настроены по отношению к кандидату "против всех" достаточно негативно.

Навальный тоже подвергся критике со стороны опрошенных. Большинство считает, что решение об отстранении создателя "Фонда борьбы с коррупцией" от участия в выборах было справедливым. "У Навального нет такого авторитета, который пытаются продемонстрировать", - сказал один из опрошенных.