"Почему за Путина? Мы просто его любим": таллиннские избиратели рассказали, за кого отдали свой голос

Сегодня, 18-ого марта, проходят выборы президента Российской Федерации. Мы решили узнать у проживающих в Таллинне избирателей, за какого кандидата они отдали свой ценный голос и почему.
В целом, опрошенные избиратели голосовали либо за Владимира Путина, либо воздерживались от ответа на вопрос о выборе кандидата.
Такие кандидаты в президенты РФ, как Ксения Собчак и Алексей Навальный, вызывали у многих опрошенных чувство негодования. Лишь один человек похвалил Собчак за ее смелость, но отметил, что она слишком молода, чтобы делать выводы о ее политических достижениях. Большинство же были настроены по отношению к кандидату "против всех" достаточно негативно.
Навальный тоже подвергся критике со стороны опрошенных. Большинство считает, что решение об отстранении создателя "Фонда борьбы с коррупцией" от участия в выборах было справедливым. "У Навального нет такого авторитета, который пытаются продемонстрировать", - сказал один из опрошенных.
Нам также удалось взять комментарий у посла РФ Александра Петрова. Он отметил, что явка избирателей на президентских выборах как правило несколько выше, чем на выборах в Государственную думу. По этой причине, высокая активность избирателей была вполне предсказуема. Посол также добавил, что к счастью холодная погода на явку избирателей не повлияла.