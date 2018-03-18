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  • "Почему за Путина? Мы просто его любим": таллиннские избиратели рассказали, за кого отдали свой голос

"Почему за Путина? Мы просто его любим": таллиннские избиратели рассказали, за кого отдали свой голос Добавлен комментарий посла РФ

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Сегодня, 18-ого марта, проходят выборы президента Российской Федерации. Мы решили узнать у проживающих в Таллинне избирателей, за какого кандидата они отдали свой ценный голос и почему. 

В целом, опрошенные избиратели голосовали либо за Владимира Путина, либо воздерживались от ответа на вопрос о выборе кандидата. 

Такие кандидаты в президенты РФ, как Ксения Собчак и Алексей Навальный, вызывали у многих опрошенных чувство негодования. Лишь один человек похвалил Собчак за ее смелость, но отметил, что она слишком молода, чтобы делать выводы о ее политических достижениях. Большинство же были настроены по отношению к кандидату "против всех" достаточно негативно. 

Навальный тоже подвергся критике со стороны опрошенных. Большинство считает, что решение об отстранении создателя "Фонда борьбы с коррупцией" от участия в выборах было справедливым. "У Навального нет такого авторитета, который пытаются продемонстрировать", - сказал один из опрошенных.

Нам также удалось взять комментарий у посла РФ Александра Петрова. Он отметил, что явка избирателей на президентских выборах как правило несколько выше, чем на выборах в Государственную думу. По этой причине, высокая активность избирателей была вполне предсказуема. Посол также добавил, что к счастью холодная погода на явку избирателей не повлияла. 

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