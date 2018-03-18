Google обрушил стоимость биткойна

К 14:20 мск 18 марта биткоин стоил 7,5 тысячи долларов, вечером 17 марта курс колебался около 8 тысяч долларов, передает "Лента.ру".

Google в марте объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют. До поисковика на такой же шаг пошла соцсеть Facebook. Как передает Sky News, планы запретить рекламу криптовалют и криптовалютных обменников есть также у Twitter.