Пьяный эстонский водитель пытался сбежать от финской полиции и протаранил дом

Местный житель Мирка Лааксо сказал Ilta-Sanomat, что только лег спать, когда около двух часов ночи услышал грохот, будто взорвалась бомба.

Выйдя во двор, он увидел Volswagen Passat с эстонскими номерами: передняя часть машины протаранила дом. У автомобиля горели фары, мотор был заведен, а две передние двери были распахнуты. Сидевший за рулем пьяный мужчина пытался сбежать с места ДТП, но он застрял в примыкающем к соседскому участку заборе.

В то же время на место прибыла полиция. Выяснилось, что полицейский патруль потребовал водителя с подозрительным стилем вождения остановить машину, но он проигнорировал указания стражей правопорядка и попытался сбежать.

Но пьяный водитель на повороте не справился с управлением, протаранил забор и врезался в дом.

Полиция установила у него опьянение в 1,5 промилле.