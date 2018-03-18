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Избиратель из Красноярска в Нарве: «Я за Путина уже второй раз голосую и с удовольствием еще буду голосовать»

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Мария Васильевна Вызова из Красноярска и ее сестра Наталья из Кохтла-Ярве у своего избирательного участка в Генеральном консульстве РФ в Нарве.

ФОТО: Илья Смирнов

Столпотворение, очереди к четырем избирательным участкам в Нарвском генконсульстве РФ хоть и нервируют немного, но зато это неформальный политический клуб, в котором встречаются люди с разными взглядами. По крайней мере до полудня 18 марта здесь всё выглядело вполне благодушно, и выборы российского президента стали весенним праздником, хотя и с долей испытания.

Мария Васильевна Вызова приехала голосовать в Нарву из Кохтла-Ярве, но она на самом деле жительница российского Красноярска - того самого города, куда не решился поехать эстонский премьер Юри Ратас. В Эстонии Мария Васильевна находится в качестве гостя у своей кохтла-ярвеской сестры. Более того, как рассказала гостья, голосование в Нарве стало для нее уже приятной традицией, ведь во время прошлых выборов российского президента в 2012 году она тоже находилась в Эстонии, совмещая отдых с исполнением гражданской обязанности. "Я за Путина уже второй раз голосую и с удовольствием еще буду голосовать", -  сказала Мария Васильевна с гордостью избирателя, выполнившего свой долг, несмотря на небольшие трудности.

Мария Васильевна и ее сестра Наталья потратили на стояние в очереди к избирательному участку около часа, что неприятно удивило их: "Думали, это будет быстрее". "Когда в прошлый раз я тоже приезжала сюда, то мы здесь все прошли как-то быстро, а в этот раз столько пришлось стоять! Не ожидали". Зато нравится, что между Кохтла-Ярве и Нарвой ходит специальный выборный автобус, а поездка в нем по столь важному делу проходит, как правило, весело и душевно.

Почему же россияне так стабильно голосуют именно за Владимира Владимировича? Мария Васильевна из Красноярска объясняет так: "Сколько я ни видела других кандидатов, никто, кроме Путина, не располагает к себе. Они и отраслей как следует не знают, а Путин во всем разбирается, куда бы ни приехал. И говорит Путин толковые вещи! С ним интересно общаться, а мне однажды лично приходилось, когда он приезжал на наш завод, когда еще Ельцин был президентом".

А вот еще один опрошенный российский гражданин по имени Владимир - бывший железнодорожник-машинист, ныне пенсионер - проголосовал за Павла Грудинина и выбор коммунистов для него тоже всегда неизменен. "Это моя принципиальность", - комментирует избиратель и тут же с улыбкой словно по секрету добавляет: "А Путин и так выиграет".

Что думает Владимир о российском оппозиционере Алексее Навальном, который так и не смог стать официальным кандидатом в президенты? Ответ избирателя звучит приговором: "Навальный - обыкновенный хулиган". Респондент признается, что фильмы-расследования Навального он не смотрел, но читал о нем что-то. "Меня не устраивает его направление, как и Ксении Собчак, это несерьезно", - рассуждает убежденный сторонник коммунистических идей.

"Коммунистическое правление давало нам уверенность в жизни, была бесплатная медицина, стабильность. Все то, конечно, уже не вернется, но свои избирательные голоса компартия должна получать", - считает убежденный избиратель, проголосовавший в Нарве.

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