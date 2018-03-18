В конфликте в ласнамяэском баре "У Палыча", вероятно, замешан музыкант Сергей Крутихин
18 марта 2018 г., 15:42
В воскресенье ранним утром в ласнамяэском баре "У Палыча" возник конфликт. Посетитель напал с газовым баллончиком на 66-летнюю владелицу бара. По данным ERR, этим посетителем был музыкант, композитор и продюсер группы "Мэй Дэй" Сергей Крутихин, передает Rus.Err.
"Мы знаем, кем был этот клиент, и сейчас проводятся следственные мероприятия", - сказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк.
Куйк не подтвердил, но и не опроверг имеющуюся у ERR информацию, что буйным клиентом бара был 39-летний Сергей Крутихин.