Делом Скрипаля займутся эксперты по химоружию

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приедут в Великобританию, чтобы заняться расследованием отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Независимые эксперты прибудут в Британию 19 марта, сообщает на сайте британского правительства в воскресенье, 18 марта.

Специалисты ОЗХО встретятся с сотрудниками полиции в Лаборатории оборонной науки и техники, входящей в структуру британского Минобороны, чтобы обсудить процесс сбора образцов нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль - в том числе из окружающей среды.

Результаты не ранее, чем через полмесяца

После сбора образцы будут отправлены в международные лаборатории, отобранные ОЗХО и обладающие "безупречной репутацией", отмечается в сообщении правительства. Результаты исследований будут известны не ранее, чем через две недели.