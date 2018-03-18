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Делом Скрипаля займутся эксперты по химоружию

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Кладбище в Солсбери, которое Сергей Скрипаль и его дочь посетили за несколько часов до отравления. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix/AFP

Специалисты Организации по запрещению химического оружия соберут образцы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль, сообщает dw.com.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приедут в Великобританию, чтобы заняться расследованием отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Независимые эксперты прибудут в Британию 19 марта, сообщает на сайте британского правительства в воскресенье, 18 марта.

Специалисты ОЗХО встретятся с сотрудниками полиции в Лаборатории оборонной науки и техники, входящей в структуру британского Минобороны, чтобы обсудить процесс сбора образцов нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль - в том числе из окружающей среды.

Результаты не ранее, чем через полмесяца

После сбора образцы будут отправлены в международные лаборатории, отобранные ОЗХО и обладающие "безупречной репутацией", отмечается в сообщении правительства. Результаты исследований будут известны не ранее, чем через две недели.

Эта экспертиза станет следующим шагом в процессе независимой проверки выводов, к которым ранее пришла Лаборатория оборонной науки и техники, отмечается в сообщении. В Лондоне подчеркивают, что запрос на проведение экспертизы ОЗХО демонстрирует приверженность Британии Конвенции о запрещении химоружия.

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