воскресенье, 18 марта 2018 г.
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  • Житель Пярну о выборах президента РФ: что они нашли в этом Путине? Стадо баранов!

Житель Пярну о выборах президента РФ: что они нашли в этом Путине? Стадо баранов!

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В 10 часов от бывшего Центра культуры уехали два автобуса, чтобы доставить пярнуских граждан России в Таллинна на выборы президента РФ.

Репортер Pärnu Postimees отметил, что с количеством транспорта явно переборщили: даже если бы поехавшие во втором автобусе пересели в первый, все равно остались бы свободные места.

Среди желающих проголосовать был замечен и художник Алексей Ястребов: «Еду специально в Таллинн, чтобы посмотреть на этих баранов. Люди - стадо баранов. Ну, что они находят в этом Путине? Он 18 лет разрушал Россию! Посмотрите, в каком состоянии промышленность, сельское хозяйство, как бедно живут пенсионеры. Как только выезжаешь подальше от больших городов, там сплошная меланхолия — с годами ничего не меняется, становится только хуже», - выражает свое недовольство нынешней властью Ястребов.

Он не видит ничего хорошего для России в шестилетней перспективе. «Знаете, что характеризует Россию лучше всего? - продолжает Ястребов. - Отношение к пенсионерам. В этом году у меня подняли пенсию на 18 рублей. То есть на 30 евроцентов».

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