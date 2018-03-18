Житель Пярну о выборах президента РФ: что они нашли в этом Путине? Стадо баранов!

Репортер Pärnu Postimees отметил, что с количеством транспорта явно переборщили: даже если бы поехавшие во втором автобусе пересели в первый, все равно остались бы свободные места.

Среди желающих проголосовать был замечен и художник Алексей Ястребов: «Еду специально в Таллинн, чтобы посмотреть на этих баранов. Люди - стадо баранов. Ну, что они находят в этом Путине? Он 18 лет разрушал Россию! Посмотрите, в каком состоянии промышленность, сельское хозяйство, как бедно живут пенсионеры. Как только выезжаешь подальше от больших городов, там сплошная меланхолия — с годами ничего не меняется, становится только хуже», - выражает свое недовольство нынешней властью Ястребов.