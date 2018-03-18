Генконсул в Нарве: "Ждать час двадцать на морозе - это своего рода гражданский подвиг, я восхищаюсь этими людьми"

В генконсульстве РФ в Нарве голосуют жители уездов Ида- и Ляэне-Вирумаа. На их территории проживают, по февральской сводке МВД Эстонии, порядка 38000 граждан России, имеющих право голоса по российским законам, то есть достигших избирательного возраста. Из этого числа в Ляэне-Вирумаа проживают порядка 1450 избирателей, все остальные - в Ида-Вирумаа.

Одно дело - голосование на избирательных участках на территории генконсульства в Нарве, второе - организация выездов с урной по домам лежачих и немощных, такие заявки принимались в предыдушие дни и сегодня до 14.00. Сам генконсул РФ Юрий Грибков сопровождал экипаж выездного голосования в Пюхтицком Успенском женском монастыре Русской православной церкви (волость Алутагузе), где проголосовали свыше полусотни как послушниц, так и лежачих обитателей богадельни.

Кроме того, вчера завершилось проходившее с 12 марта предварительное голосование: 1270 граждан России из двух северо-восточных уездов проголосовали в Нарве предварительно.

По рассказу генконсула Грибкова, у них, как и на прочих зарубежных участках, нет заранее подготовленных списков избирателей, поскольку нет и точных данных о гражданах РФ в данном консульском округе. Голосование происходит по факту явки: проверяются паспорт и постановка на здешнийе консульский учет, данные и адрес избирателя вносятся в список, выдается бюллетень.

Грибков согласился, что при этой системе нельзя на все сто процентов исключать двойное голосование, но, по его мнению, такое было бы все же довольно сложно осуществить на практике, если даже кто-то задастся целью. Контролю процесса голосования, по словам генконсула, уделяется много внимания. "Для нас очень важно провести честное, открытое голосование. Я очень хочу, чтобы ни у кого не было абсолютно никаких сомнений в легитимности избранного или переизбранного президента". В помощь для организации голосования в Нарву прибыли из Москвы 35 опытных сотрудников российского МИДа.

Сегодня после полудня число уже проголосовавших в Нарве приблизилось к тысяче на каждом из четырех участков. Очевидно, что при таком темпе все желающие проголосовать не успеют.

"Мы очень довольны явкой, очень довольны тем, как идет голосование, - говорит Грибков. - Мы работаем споро, стараемся изо всех сил. В самый пик ожидание в очереди было где-то час двадцать или час двадцать семь, но это гораздо меньше, чем было в прошлые годы. У нас все стараются работать максимально быстро. Мы прекрасно понимаем, что ждать час двадцать на морозе - это своего рода гражданский подвиг, я восхищаюсь этими людьми, которые находят в себе силы, не ропщут, ждут и исполняют свой гражданский долг".

Эксцессов, по данным Грибкова, не было. Неприятная история случилась с одним избирателем, поехавшем в Нарву на специально заказанном автобусе, но сидячего места в котором не хватило - и избиратель ехал стоя. За это автобус был остановлен полицией, и стоящего пассажира высадили. "Он высказал претензию, но она адресована, по сути, транспортной компании, а не нам, поскольку не мы сажали его в автобус, в котором не было посадочного места", - прокомментировал генконсул.

Двери участков будут открыты сегодня ровно до восьми часов вечера по эстонскому времени. По словам генконсула Грибкова, к моменту закрытия внутрь участков пригласят максимально возможное число избирателей, чтобы, согласно закону, все находящиеся там смогли закончить процедуру голосования.

"Мы призываем всех нарвитян и всех жителей уездов Ида- и Ляэне-Вирумаа прийти исполнить свой гражданский долг - проголосовать. Мы вас ждем. Надеемся, что каждый из вас внесет свой вклад в курс Росссии, ее политику, отдав голос за того кандидата, которго он считает нужным для России - это главное".

Подсчет голосов будет производиться до глубокой ночи или до утра, если понадобится. Но пока предполагается, что итоговые данные будут переданы в Москву и затем опубликованы к двум ночи.

В ходе прошлых выборов президента РФ в марте 2012 года в Нарве проголосовали более 15 тысяч российских граждан Ида- и Ляэне-Вирумаа. В тот раз кандидат от партии "Единая Россия" Владимир Путин получил в Нарве 86,06% голосов, лидер коммунистов Геннадий Зюганов - 6,27%, кандидат Михаил Прохоров - 3,61%, лидер партии либерал-демократов Владимир Жириновский - 3,09%, кандидат от партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов - 0,97%.