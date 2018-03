«Леди Бёрд»: всегда возвращаясь домой

Якобы вехи якобы взрослой якобы жизни, которые услужливо подсовывает нам в виде стереотипов массовая культура, как ни крутите, фальшивы. Настоящий обряд перехода, истинная инициация в нормальную взрослость, – совсем другая: когда уходишь, а потом возвращаешься, потому что любишь. Возвращаешься хотя бы в сердце. Как пел Леонард Коэн: «Every heart to love will come, but like a refugee» – «Всякое сердце придет к любви, но лишь как беженец». В «Леди Птичке» таких потерь-возвращений три. Сначала героиня вернется к подруге, с которой скоро расстанется навсегда; потом – в свой городок, но только лишь в воображении; наконец – самое удивительное возвращение: бредя по незнакомому Нью-Йорку, Леди Птичка придет в католическую церковь, потому что... потому что.