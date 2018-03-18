«Леди Бёрд»: всегда возвращаясь домой

Например: казалось бы, католическая школа – самое место для бунта. Католическая школа в XXI веке – вы серьезно?.. Но только эта школа – настоящая, как и Сакраменто вообще. С одной стороны – со всеми католическими притопами и прихлопами: молитвы, проповеди, службы; монахини наблюдают даже за танцами – и тем, кто друг к другу прижимается, делают замечание: «Двадцать сантиметров для Святого Духа!» Дэнни, первая любовь Леди Птички, будучи застигнут в туалете целующимся с другим подростком, умоляет: «Только никому не говори!» – семья у него консервативная (и богатая), американско-республиканская, в гостиной до сих пор висит постер с Рейганом – и не дай боже кто-то окажется геем. С такими вещами в Сакраменто строго. Да что там: подружка Мигеля, Шелли, живет в одном доме с его семьей – из родного ее выгнали «за добрачный секс»...

Тройное возвращение

Кажется, после такого проявления любви к своим ближним невозможно не стать неверующим. Однако есть и другая сторона. Когда Леди Птичка в бунтовском порыве подшучивает на директрисой, монахиней Сарой, и украшает ее машину так, как украшают машины новобрачных, надписью: «Вышла за Иисуса Христа!» – сестра Сара, истинная христианка, ничуть не обижается. «Это было так забавно! – смеется она. – Только ты ошиблась. Я – невеста Христова уже сорок лет...»

Героиня с лучшей подругой (Бини Фельдштейн): старшеклассницами в американской католической школе быть нелегко. ФОТО: Wikimedia

Вообще, если смотреть «Леди Птичку» внимательно, можно разглядеть в том числе то, что не всегда понятно нам в нашей насквозь уже светской культуре: как можно, окончив католическую школу, сделаться атеистом – но и стать хорошим человеком, из которого ничто никогда не выбьет понимание того, что весь мир состоит из моральных ценностей и любви. Ведь что такое эта любовь? Если ты влюблена, это любовь? Если ты с кем-то спишь, это любовь? А если мать тебя ругает – она тебя любит? Очень важно, чтобы в какой-то момент рядом появилась сестра Сара – и сказала: «А ты не думала, что любовь – это всего-навсего внимание?..»

Таких перевертышей в фильме много. Он вроде и о подростковом бунте, но получается всё как-то наоборот: героиня бунтует, а результат ее не радует. Вот она бросила старую подругу, завела новую, популярную в школе девочку из богатой семьи, насолила вместе с ней директрисе – а не радостно, и скандала не вышло. Вот случился долгожданный первый секс – и ничего, кроме разочарования, не принес (будем честны: так ведь часто и бывает). Вот отметила ты свое совершеннолетие, купив всё то, чего до сих пор покупать не имела права, включая журнал для взрослых с голыми мужиками, полистала этот журнал... ну и что, собственно?

Якобы вехи якобы взрослой якобы жизни, которые услужливо подсовывает нам в виде стереотипов массовая культура, как ни крутите, фальшивы. Настоящий обряд перехода, истинная инициация в нормальную взрослость, – совсем другая: когда уходишь, а потом возвращаешься, потому что любишь. Возвращаешься хотя бы в сердце. Как пел Леонард Коэн: «Every heart to love will come, but like a refugee» – «Всякое сердце придет к любви, но лишь как беженец». В «Леди Птичке» таких потерь-возвращений три. Сначала героиня вернется к подруге, с которой скоро расстанется навсегда; потом – в свой городок, но только лишь в воображении; наконец – самое удивительное возвращение: бредя по незнакомому Нью-Йорку, Леди Птичка придет в католическую церковь, потому что... потому что.

«Ты веришь в Бога?» – «Что? В Бога?! Нет». – «Почему?» – «Вера в Бога... это же смешно». – «Удивительно... Люди называют друг друга именами, которые дали им родители, но не верят в Бога...» Кому верить в Бога смешно, а кому наоборот. Кому взрослая жизнь – это свобода и независимость, а кому – вечное возвращение домой. Даже на чужбине, потому что дом – это твое сердце, ну или, если хотите, Бог.