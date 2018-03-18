Картина дня: выборы президента РФ, жуткая смерть собаки и конфликт в ласнамяэском баре

Выборы президента РФ

В России стартовало голосование на президентских выборах. Наблюдатели предрекают победу Владимира Путина и явку главным приоритетом властей. Следите за прямой трансляцией Rus.Postimees!

Выборы президента России в Эстонии

В Таллинне перед посольством России выстроилась огромная очередь. Читать далее... В Нарве голосование за президента России вызвало огромное столпотворение людей и автомобильные заторы в районе генерального консульства РФ. Читать далее... Житель Пярну о выборах президента РФ: что они нашли в этом Путине? Стадо баранов! Читать далее... "Почему за Путина? Мы просто его любим": таллиннские избиратели рассказали, за кого отдали свой голос. Читать далее... Избиратель из Красноярска в Нарве: «Я за Путина уже второй раз голосую и с удовольствием еще буду голосовать». Читать далее...

Конфликт в ласнамяэском баре "У Палыча"

В воскресенье ранним утром в ласнамяэском баре "У Палыча" возник конфликт. Посетитель напал с газовым баллончиком на 66-летнюю владелицу бара. По данным ERR, этим посетителем был музыкант, композитор и продюсер группы "Мэй Дэй" Сергей Крутихин. Читать далее...

Читатель: волки растерзали мою собаку

Труп любимца Энн обнаружил сегодня в 6.30 утра в деревне Сельяметса, на хуторе Юхаселья. Собака была убита в 25 метрах от дома и перетащена на поле. Читать далее...

Пьяный эстонский водитель пытался сбежать от финской полиции и протаранил дом

Пьяный гражданин Эстонии в ночь на субботу в финском городе Лаппеэнранта протаранил забор и врезался в стену частного дома. Пытаясь сбежать с места происшествия, водитель застрял в заборе и был пойман полицией. Читать далее...

Фото и видео: страшный пожар уничтожил промышленное здание

Вчера до полуночи вблизи Вильянди на хуторе Майсте открытым огнем полыхало промышленное здание. В здании находилась столярная мастерская, крыша которой полностью сгорела и обвалилась. Частично разрушена крыша 20-метровой пристройки. Читать далее...

Синоптики снова обещают снег