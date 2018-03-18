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  • Стала известна новая версия по делу Скрипаля: отравление произошло через вентиляцию его BMW

Стала известна новая версия по делу Скрипаля: отравление произошло через вентиляцию его BMW

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ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлен через вентиляционную систему автомобиля BMW, на котором ездили по Солсбери, сообщает Newsru.com со ссылкой на телеканал ABCNews.

Телеканал утверждает, что у британских следователей сложилась довольно четкая картина произошедшего. По данным источников телеканала, они полагают, что было использовано отравляющее вещество в виде порошка, который впрыснули в систему вентиляции автомобиля Скрипаля.

Отметим, что в субботу на сайте Скотленд-Ярда появился повторный запрос к тем, кто видел машину Скрипаля в Солсбери в день покушения 4 марта - темно-вишневый BMW 320D с номером D09 WAO.

Помимо Скрипаля, его дочери Юлии и офицера полиции, дозу химиката в мизерных количествах могли получить еще более 30 человек, сообщает телеканал. У них, впрочем, симптомы малозаметны.

"Это субстанция времен "холодной войны", которой, как они заявляли, у них никогда не было", - приводит телеканал слова о России, сказанные неназванными собеседниками, представляющими британское разведсообщество. 

Собеседник ABC также подчеркнул, что Скрипаля, скорее всего, хотели убить, а не просто напугать или нанести вред здоровью.

В воскресенье глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть доказательства разработки нервно-паралитических отравляющих веществ, в том числе "Новичка", в России на протяжении последних 10 лет. В понедельник вещество, которым отравили Скрипаля, передадут экспертам Организации по запрещению химического оружия для анализа в ведущих лабораториях мира, сообщил он.

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