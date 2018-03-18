В Таллинне состоится собрание нового состава Европейской Спортивной комиссии

«Это по существу первое совещание нового состава Европейской Спортивной комиссии. Мы выявим важнейшие для спортсменов темы, проанализируем предложения, выдвинутые предшествующим составом комиссии и, следуя предложениям новых членов, которых в комиссии большинство, договоримся о важнейших направлениях и целях, которых хотим достигнуть», - сказал Кантер в переданном BNS пресс-релизе и добавил, что одной из своих важнейших целей комиссия считает донести голос спортсменов до общественности.

«Первым шагом в этом направлении может стать формирование Спортивных комиссий при всех национальных олимпийских комитетах стран Европы. На сегодня такие комиссии действуют пока лишь в некоторых странах. Затем мы наладим между этими комиссиями сотрудничество по всей Европе — идет ли речь о накоплении идей, об их реализации, о проведении дискуссий, обмене лучшим опытом и практикой. Важно, чтобы Европейская спортивная комиссия представляла бы мнение не только 12 избранных в нее членов, но чтобы мы на самом деле выражали бы интересы спортсменов всей Европы, а также чтобы и сами спортсмены были бы активнее вовлечены в руководство спортом и в принятие решений», - пояснил Кантер.

В октябре прошлого года эстонского олимпийского чемпиона Герда Кантера в Монако, на заседании зонтичной организации, объединяющей 50 Олимпийских комитетов Европы, избрали членом Спортивной комиссии Европейского Олимпийского комитета. Его же избрали и новым председателем комиссии.

По словам самого Кантера, Спортивная комиссия ЕОК является значимой силой, выражающей интересы европейских спортсменов-олимпийцев.

«Мы представляем в руководстве спортом в Европе интересы спортсменов, выражаем их позиции. Основные темы, которые озвучили я сам и многие другие члены комиссии, претендовавшие на пост ее руководителя, касались двойной карьеры спортсменов, правил честной игры в спорте и антидопинга. Мы обязательно будем заниматься решением и других важных проблем, возникающих перед спортсменами», - подчеркнул тогда Кантер.

Спортивная комиссия ЕОК состоит из восьми членов, в ее обновленный состав баллотировались 18 человек. В итоге в комиссию избрали Балаша Байи из Венгрии, Дэвида Харта из Ирландии, Герда Кантера из Эстонии, Таню Каньотто из Италии, Гунту Латишеву-Цударе из Латвии, Неврийе Йилмаза из Турции, Яну Даубнерову из Словакии и Эльдара Роннинга из Норвегии.