Конькобежец Денис Юсков стал лучшим по итогам сезона в Кубке мира

Российский конькобежец Денис Юсков, который из-за санкций Международного олимпийского комитета был вынужден пропустить Игры в южнокорейском Пхенчхане, победил в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров по итогам сезона-2017/18, передает Newsru.com.
28-летний москвич на заключительном этапе Кубка мира в Минске стал вторым в своей любимой дисциплине, остановив секундомер с цифрами 1 минута 45,64 секунды. Первым финишировал норвежец Сверре Лунде Педерсен (1.45.47), третье место занял другой представитель Норвегии - Аллан Даль Йоханссон (1.45,99).
Юсков в текущем сезоне Кубка мира набрал 520 очков в забегах на 1500 метров, Педерсен (385) занял второе место, голландец Томас Крол (320) замкнул тройку сильнейших.
Россиянин Сергей Грязцов (84) стал 18-м, Сергей Трофимов (40) - 24-м, Михаил Козлов (15) - 32-м, Данила Семериков (8) - 39-м, Михаил Кокшаров (8) - 41-м.
Юсков - трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров, обладатель мирового рекорда.